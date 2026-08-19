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Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС
Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС - 19.08.2026, ПРАЙМ
Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС
Федеральный совет Швейцарии " в соответствии с устоявшейся практикой" сообщил в среду, что расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T22:26+0300
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ЖЕНЕВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральный совет Швейцарии " в соответствии с устоявшейся практикой" сообщил в среду, что расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом. "Федеральный совет принял решение - в соответствии с устоявшейся практикой - ввести дополнительные меры, предусмотренные 20-м пакетом санкций Европейского союза против России, эти меры вступают в силу 20 августа", - говорится в пресс-релизе кабмина. Так, в санкционный список Швейцарии были включены еще 115 физических и юридических лиц. Отмечается, что на данный момент список санкций включает около 2790 физических и юридических лиц, а также организаций. Санкции затронули энергетический сектор, включая новые запреты на оказание услуг, связанных с газовозами, ледоколами и терминалами по перевалке сжиженного природного газа, расположенными в России. При этом в контрактах об их поставке в третьи страны должен содержаться пункт, запрещающий их перепродажу в Россию. В финансовом секторе рестрикции коснулись запрета использовать российские платформы для обмена или перевода криптоактивов и запрета содействовать в разработке определенных российских криптоактивов, таких как цифровой рубль. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, швейцария, запад, москва, ес, санкции против рф
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС, санкции против РФ
Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС
Федеральный совет Швейцарии расширил санкционный список вслед за Евросоюзом
ЖЕНЕВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральный совет Швейцарии " в соответствии с устоявшейся практикой" сообщил в среду, что расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом.
"Федеральный совет принял решение - в соответствии с устоявшейся практикой - ввести дополнительные меры, предусмотренные 20-м пакетом санкций Европейского союза против России, эти меры вступают в силу 20 августа", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Так, в санкционный список Швейцарии
были включены еще 115 физических и юридических лиц. Отмечается, что на данный момент список санкций включает около 2790 физических и юридических лиц, а также организаций.
Санкции затронули энергетический сектор, включая новые запреты на оказание услуг, связанных с газовозами, ледоколами и терминалами по перевалке сжиженного природного газа, расположенными в России. При этом в контрактах об их поставке в третьи страны должен содержаться пункт, запрещающий их перепродажу в Россию.
В финансовом секторе рестрикции коснулись запрета использовать российские платформы для обмена или перевода криптоактивов и запрета содействовать в разработке определенных российских криптоактивов, таких как цифровой рубль.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.