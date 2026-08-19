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Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС

Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС - 19.08.2026, ПРАЙМ

Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС

Федеральный совет Швейцарии " в соответствии с устоявшейся практикой" сообщил в среду, что расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:26+0300

2026-08-19T22:26+0300

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ЖЕНЕВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральный совет Швейцарии " в соответствии с устоявшейся практикой" сообщил в среду, что расширил список антироссийских санкционных мер вслед за Евросоюзом. "Федеральный совет принял решение - в соответствии с устоявшейся практикой - ввести дополнительные меры, предусмотренные 20-м пакетом санкций Европейского союза против России, эти меры вступают в силу 20 августа", - говорится в пресс-релизе кабмина. Так, в санкционный список Швейцарии были включены еще 115 физических и юридических лиц. Отмечается, что на данный момент список санкций включает около 2790 физических и юридических лиц, а также организаций. Санкции затронули энергетический сектор, включая новые запреты на оказание услуг, связанных с газовозами, ледоколами и терминалами по перевалке сжиженного природного газа, расположенными в России. При этом в контрактах об их поставке в третьи страны должен содержаться пункт, запрещающий их перепродажу в Россию. В финансовом секторе рестрикции коснулись запрета использовать российские платформы для обмена или перевода криптоактивов и запрета содействовать в разработке определенных российских криптоактивов, таких как цифровой рубль. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, швейцария, запад, москва, ес, санкции против рф