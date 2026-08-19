https://1prime.ru/20260819/sheremetevo--872523613.html

В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D

В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D

Работа поезда, курсирующего между терминалами B, C и D "Шереметьево", восстановлена, сообщил аэропорт. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:26+0300

2026-08-19T19:26+0300

2026-08-19T19:26+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149419_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_e40e31c00ef5f208d8356bca9a8124a5.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Работа поезда, курсирующего между терминалами B, C и D "Шереметьево", восстановлена, сообщил аэропорт. Ранее в среду аэропорт "Шереметьево" предупредил об приостановке работы межтерминального поезда по техническим причинам. "Работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B, C и терминалом D) возобновлена", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260819/sheremetevo-872522130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт шереметьево