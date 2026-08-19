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В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D
В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D
Работа поезда, курсирующего между терминалами B, C и D "Шереметьево", восстановлена, сообщил аэропорт. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:26+0300
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бизнес
россия
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Работа поезда, курсирующего между терминалами B, C и D "Шереметьево", восстановлена, сообщил аэропорт. Ранее в среду аэропорт "Шереметьево" предупредил об приостановке работы межтерминального поезда по техническим причинам. "Работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B, C и терминалом D) возобновлена", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
19:26 19.08.2026
 
В Шереметьево восстановили работу поезда между терминалами B, C и D

В Шереметьево восстановили работу межтерминального поезда, курсирующего между терминалами

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Работа поезда, курсирующего между терминалами B, C и D "Шереметьево", восстановлена, сообщил аэропорт.
Ранее в среду аэропорт "Шереметьево" предупредил об приостановке работы межтерминального поезда по техническим причинам.
"Работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B, C и терминалом D) возобновлена", - говорится в сообщении.
В Шереметьево приостановили работу подземного поезда
18:57
 
БизнесРОССИЯаэропорт Шереметьево
 
 
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