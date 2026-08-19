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В Шереметьево приостановили работу подземного поезда

В Шереметьево приостановили работу подземного поезда - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево приостановили работу подземного поезда

Подземный поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта "Шереметьево" приостановил работу по техническим причинам, пассажирам рекомендовано... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:57+0300

2026-08-19T18:57+0300

2026-08-19T18:57+0300

бизнес

россия

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Подземный поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта "Шереметьево" приостановил работу по техническим причинам, пассажирам рекомендовано пользоваться общественным транспортом, сообщил аэропорт. "По техническим причинам временно приостановлена работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B,C и терминалом D). Пассажирам рекомендуем использовать общественный транспорт для передвижения между терминальными комплексами", - говорится в сообщении. Аэропорт сообщит о возобновлении работы межтерминального перехода дополнительно, отмечено в сообщении.

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бизнес, россия, аэропорт шереметьево