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В Шереметьево приостановили работу подземного поезда
В Шереметьево приостановили работу подземного поезда - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево приостановили работу подземного поезда
Подземный поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта "Шереметьево" приостановил работу по техническим причинам, пассажирам рекомендовано... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:57+0300
2026-08-19T18:57+0300
2026-08-19T18:57+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Подземный поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта "Шереметьево" приостановил работу по техническим причинам, пассажирам рекомендовано пользоваться общественным транспортом, сообщил аэропорт.
"По техническим причинам временно приостановлена работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B,C и терминалом D). Пассажирам рекомендуем использовать общественный транспорт для передвижения между терминальными комплексами", - говорится в сообщении.
Аэропорт сообщит о возобновлении работы межтерминального перехода дополнительно, отмечено в сообщении.
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бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
В Шереметьево приостановили работу подземного поезда
В Шереметьево приостановили работу подземного поезда между терминалами В, С и D
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Подземный поезд, курсирующий между терминалами В, С и D аэропорта "Шереметьево" приостановил работу по техническим причинам, пассажирам рекомендовано пользоваться общественным транспортом, сообщил аэропорт.
"По техническим причинам временно приостановлена работа межтерминального перехода (подземного поезда, курсирующего между терминалами B,C и терминалом D). Пассажирам рекомендуем использовать общественный транспорт для передвижения между терминальными комплексами", - говорится в сообщении.
Аэропорт сообщит о возобновлении работы межтерминального перехода дополнительно, отмечено в сообщении.