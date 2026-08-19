https://1prime.ru/20260819/siluanov-872512300.html

Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6%

Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6%

Доходы региональных бюджетов РФ с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:04+0300

2026-08-19T16:04+0300

2026-08-19T16:04+0300

финансы

россия

антон силуанов

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей", - сообщил он.

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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, совет по стратегическому развитию