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Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6%
Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6%
Доходы региональных бюджетов РФ с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:04+0300
2026-08-19T16:04+0300
2026-08-19T16:04+0300
финансы
россия
антон силуанов
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доходы региональных бюджетов РФ с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей", - сообщил он.
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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Силуанов рассказал, что доходы региональных бюджетов выросли на 6%
Силуанов: доходы региональных бюджетов с начала 2026 года составили более 15 трлн руб