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Госдолг регионов сократился с начала года на 115 млрд рублей

Госдолг регионов сократился с начала года на 115 млрд рублей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Госдолг регионов сократился с начала года на 115 млрд рублей

Госдолг регионов РФ сократился с начала 2026 года на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей, основным фактором снижения стало списание... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:05+0300

2026-08-19T16:05+0300

2026-08-19T17:13+0300

финансы

россия

антон силуанов

владимир путин

минфин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госдолг регионов РФ сократился с начала 2026 года на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей, основным фактором снижения стало списание задолженности по бюджетным кредитам, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года."Госдолг сократился с начала года на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей, или 17% к собственному доходу. Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем. Основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам", - сказал Силуанов.В конце апреля текущего года Силуанов сообщал, что объем госдолга регионов составляет примерно 3,5 триллиона рублей."Объем такого списания составил 518 миллиардов рублей, и этим инструментом воспользовалось 76 субъектов Российской Федерации. Большая часть высвобождаемых ресурсов направлена на поддержку семей военнослужащих специальной военной операции, а также расходы, связанные с специальной военной операцией. Это более 300 миллиардов рублей", - сказал министр.Кроме того, около 90 миллиардов рублей из объема списанных средств были дополнительно предоставлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, отметил Силуанов.Рыночный долг регионов снизился с начала 2026 года на 60 миллиардов рублей и составил 5,2% от собственных доходов субъектов РФ, сообщил Силуанов. "43 региона не имеют рыночной задолженности. Еще у 24 регионов она составляет менее 10% от собственных доходов", - уточнил он.Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, минфин, совет по стратегическому развитию