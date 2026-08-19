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Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10%

Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10%

Поступления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты с начала текущего года выросли на 10%, налога на прибыль увеличились на 6%, заявил глава... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:06+0300

2026-08-19T16:06+0300

2026-08-19T16:06+0300

финансы

антон силуанов

владимир путин

минфин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты с начала текущего года выросли на 10%, налога на прибыль увеличились на 6%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Увеличились поступления и налога на доходы физических лиц - основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10% и рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно, растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6% и этот рост мы зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации", - сказал министр.

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финансы, антон силуанов, владимир путин, минфин