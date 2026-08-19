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Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10%
Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10%
Поступления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты с начала текущего года выросли на 10%, налога на прибыль увеличились на 6%, заявил глава... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:06+0300
2026-08-19T16:06+0300
финансы
антон силуанов
владимир путин
минфин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты с начала текущего года выросли на 10%, налога на прибыль увеличились на 6%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Увеличились поступления и налога на доходы физических лиц - основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10% и рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно, растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6% и этот рост мы зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации", - сказал министр.
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финансы, антон силуанов, владимир путин, минфин
Финансы, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин
16:06 19.08.2026
 
Поступления налога на доходы физических лиц в регионы выросли на 10%

Силуанов: поступления налога на доходы физических лиц выросли с начала года на 10%

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты с начала текущего года выросли на 10%, налога на прибыль увеличились на 6%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
"Увеличились поступления и налога на доходы физических лиц - основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10% и рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно, растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6% и этот рост мы зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации", - сказал министр.
 
ФинансыАнтон СилуановВладимир ПутинМинфин
 
 
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