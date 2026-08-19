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В России тестируют казначейский кредит для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В России тестируют казначейский кредит для регионов
В России тестируют казначейский кредит для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ
В России тестируют казначейский кредит для регионов
Казначейский кредит, позволяющий регионам покрыть кассовые разрывы в течение месяца, тестируется в четырех субъектах РФ, а с сентября будет доступен всем,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:43+0300
2026-08-19T16:43+0300
финансы
россия
антон силуанов
владимир путин
минфин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Казначейский кредит, позволяющий регионам покрыть кассовые разрывы в течение месяца, тестируется в четырех субъектах РФ, а с сентября будет доступен всем, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Президент РФ Владимир Путин в среду провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Модернизировали механизм предоставления казначейских кредитов. Теперь кредиты предоставляются не на полгода-год, а оперативно, закрывая кассовый разрыв в течение месяца с тем, чтобы регионы меньше обращались в коммерческие банки. Сейчас действует пилот по такому механизму в четырех регионах, а с сентября уже этот механизм будет доступен для всех субъектов Российской Федерации", - сказал Силуанов. О запуске такого кредита с целью возможности для регионов покрывать кассовые разрывы в течение месяца глава Минфина РФ сообщал в конце апреля текущего года. Минфин предоставляет эти кредиты в ходе исполнения бюджета в рамках утвержденного лимита в 330 миллиардов рублей. Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, минфин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, Совет по стратегическому развитию
16:43 19.08.2026
 
В России тестируют казначейский кредит для регионов

Силуанов: казначейский кредит с сентября будет доступен всем регионам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы РФ. 9 июня 2017
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы РФ. 9 июня 2017 - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Казначейский кредит, позволяющий регионам покрыть кассовые разрывы в течение месяца, тестируется в четырех субъектах РФ, а с сентября будет доступен всем, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Модернизировали механизм предоставления казначейских кредитов. Теперь кредиты предоставляются не на полгода-год, а оперативно, закрывая кассовый разрыв в течение месяца с тем, чтобы регионы меньше обращались в коммерческие банки. Сейчас действует пилот по такому механизму в четырех регионах, а с сентября уже этот механизм будет доступен для всех субъектов Российской Федерации", - сказал Силуанов.
О запуске такого кредита с целью возможности для регионов покрывать кассовые разрывы в течение месяца глава Минфина РФ сообщал в конце апреля текущего года. Минфин предоставляет эти кредиты в ходе исполнения бюджета в рамках утвержденного лимита в 330 миллиардов рублей.
Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановВладимир ПутинМинфинСовет по стратегическому развитию
 
 
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