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Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО
Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО - 19.08.2026, ПРАЙМ
Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО
Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Мизгира, фигуранта дела полковника Виктора Таразевича о хищении 700 миллионов рублей | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:53+0300
2026-08-19T11:53+0300
2026-08-19T11:53+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Мизгира, фигуранта дела полковника Виктора Таразевича о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление 235 гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд. Основная часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. Мизгир в июле был задержан в Белоруссии и доставлен в Москву, где его арестовали. По делу проходит еще пять человек: бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и коммерческий директор этого общества Дмитрий Вислобоков, гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Следствие считает, что фигуранты похитили 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО и контртеррористических операций, указывается в материалах в распоряжении РИА Новости. В них подчеркивается, что Мизгир в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы наладил взаимодействие между главой ООО" МПК "Селятино" Барышковым и полковником Таразевичем. Кроме того, с помощью своих связей в правоохранительных органах он получал информацию о возможном привлечении сообщников к уголовной ответственности и уведомлял их об этом "с целью сокрытия следов преступления". По делу также арестованы три фигуранта: сам полковник Таразевич, сотрудники ООО "Нармяспром" Баранов и Вислобоков. В розыске находятся Барышков и Грищук.
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общество , россия, бизнес, сво
Общество , РОССИЯ, Бизнес, СВО
Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО
Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении 700 млн рублей на поставке тушенки в зону СВО
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Мизгира, фигуранта дела полковника Виктора Таразевича о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление 235 гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
Основная часть судебного заседания проходила в закрытом режиме.
Мизгир в июле был задержан в Белоруссии и доставлен в Москву, где его арестовали. По делу проходит еще пять человек: бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и коммерческий директор этого общества Дмитрий Вислобоков, гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук.
Следствие считает, что фигуранты похитили 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО и контртеррористических операций, указывается в материалах в распоряжении РИА Новости.
В них подчеркивается, что Мизгир в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы наладил взаимодействие между главой ООО" МПК "Селятино" Барышковым и полковником Таразевичем. Кроме того, с помощью своих связей в правоохранительных органах он получал информацию о возможном привлечении сообщников к уголовной ответственности и уведомлял их об этом "с целью сокрытия следов преступления".
По делу также арестованы три фигуранта: сам полковник Таразевич, сотрудники ООО "Нармяспром" Баранов и Вислобоков. В розыске находятся Барышков и Грищук.