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Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО

Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО - 19.08.2026, ПРАЙМ

Бизнесмена оставили в СИЗО по делу о хищении на поставке тушенки в зону СВО

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Мизгира, фигуранта дела полковника Виктора Таразевича о хищении 700 миллионов рублей | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:53+0300

2026-08-19T11:53+0300

2026-08-19T11:53+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО предпринимателя Дмитрия Мизгира, фигуранта дела полковника Виктора Таразевича о хищении 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление 235 гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд. Основная часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. Мизгир в июле был задержан в Белоруссии и доставлен в Москву, где его арестовали. По делу проходит еще пять человек: бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов и коммерческий директор этого общества Дмитрий Вислобоков, гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук. Следствие считает, что фигуранты похитили 700 миллионов рублей при поставках тушенки в зону СВО и контртеррористических операций, указывается в материалах в распоряжении РИА Новости. В них подчеркивается, что Мизгир в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы наладил взаимодействие между главой ООО" МПК "Селятино" Барышковым и полковником Таразевичем. Кроме того, с помощью своих связей в правоохранительных органах он получал информацию о возможном привлечении сообщников к уголовной ответственности и уведомлял их об этом "с целью сокрытия следов преступления". По делу также арестованы три фигуранта: сам полковник Таразевич, сотрудники ООО "Нармяспром" Баранов и Вислобоков. В розыске находятся Барышков и Грищук.

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общество , россия, бизнес, сво