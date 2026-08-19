https://1prime.ru/20260819/sklady-872515917.html

Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады

Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады - 19.08.2026, ПРАЙМ

Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады

Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:59+0300

2026-08-19T16:59+0300

2026-08-19T17:17+0300

россия

владимир путин

всу

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872515917.jpg?1787149036

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир Путин. "Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. В рамках заседания он отметил, что отдельным важным направлением является строительство электросетей и генерирующих станций: при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов потребление электроэнергии всегда растет и будет расти.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, всу, совет по стратегическому развитию