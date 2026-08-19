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Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады
Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады - 19.08.2026, ПРАЙМ
Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады
Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:59+0300
2026-08-19T16:59+0300
2026-08-19T17:17+0300
россия
владимир путин
всу
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир Путин. "Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. В рамках заседания он отметил, что отдельным важным направлением является строительство электросетей и генерирующих станций: при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов потребление электроэнергии всегда растет и будет расти.
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россия, владимир путин, всу, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ, Совет по стратегическому развитию
Государство поможет восстановить поврежденные при атаках ВСУ склады
Путин: поврежденные при атаках ВСУ складские мощности требуют восстановления
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства попросил учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
В рамках заседания он отметил, что отдельным важным направлением является строительство электросетей и генерирующих станций: при развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов потребление электроэнергии всегда растет и будет расти.