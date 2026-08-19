https://1prime.ru/20260819/smi-872488347.html

СМИ узнали о новой версии антимошеннических законопроектов

СМИ узнали о новой версии антимошеннических законопроектов - 19.08.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали о новой версии антимошеннических законопроектов

Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить три года данные о регистрации и авторизации пользователей, привязанные к номеру... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T01:14+0300

2026-08-19T01:14+0300

2026-08-19T01:14+0300

технологии

общество

владимир путин

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872488347.jpg?1787091288

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не придется хранить три года данные о регистрации и авторизации пользователей, привязанные к номеру телефона, следует из новой редакции пакета антимошеннических законопроектов "Антифрод 3.0", с которой ознакомились "Известия". Новая версия документа, по данным газеты, уже направлена Минцифры на межведомственное согласование. Информацию об этом "Известиям" подтвердил источник, знакомый с чиновниками нескольких профильных ведомств. По новой редакции, владельцам сайтов, информационных систем и приложений не потребуется хранить сведения о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона в течение трех лет. Из законопроекта также исчезло положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через "Госуслуги". Кроме того, из новой версии убрали требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах работающих на них иностранцев, а также ряд других норм. В Минцифры сообщили "Известиям", что на данный момент третий пакет мер по борьбе с мошенничеством находится в стадии обсуждения, поэтому говорить о том, какие меры войдут в итоговую версию пока рано. "Все предложения прорабатываются с учетом баланса между безопасностью и правами пользователей. Их цель — усилить защиту граждан от мошенников в интернете", — указали в ведомстве. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , владимир путин, минцифры