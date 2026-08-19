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США взяли курс на экономическое "удушение" Ирана, пишет CNN

США взяли курс на экономическое "удушение" Ирана, пишет CNN - 19.08.2026, ПРАЙМ

США взяли курс на экономическое "удушение" Ирана, пишет CNN

Власти США уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:42+0300

2026-08-19T12:42+0300

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ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Власти США уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует никаких переговоров с Тегераном. "Официальные лица Белого дома недавно сообщили политическим союзникам, что они меняют свою стратегию: переходят от "удара по Ирану как можно скорее" к тому, чтобы со временем "задушить его", – передает телеканал. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана, при этом сохранится и блокада иранских портов. По информации телеканала, в Белом доме также опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может лишь усилить контроль Тегерана над стратегическим водным путем. А некоторые американские чиновники считают, что Оман на переговорах занял скорее проиранскую позицию, нежели выступил в роли нейтрального посредника. Ранее Трамп заявлял, что США не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек в понедельник.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, cnn