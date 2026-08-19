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Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким в России
Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким в России
Новый сорт дыни "Вика" на сегодняшний день является самым сладким и одним из самых популярных в России, рассказал РИА Новости руководитель астраханского... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T02:29+0300
2026-08-19T02:29+0300
бизнес
россия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - ПРАЙМ. Новый сорт дыни "Вика" на сегодняшний день является самым сладким и одним из самых популярных в России, рассказал РИА Новости руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов. По его словам, ранее наиболее популярным в России был сорт дыни "Лада", выведенный в 2005 году. Однако в настоящее время на прилавках его "потеснил" относительно новый сорт, зарегистрированный семь лет назад, - "Вика", отметил Соколов. "На сегодняшний день "Вика" самая сладкая дыня в нашей стране - в ней запредельные 22% сахара, когда стандартно в дыне 15-16% сахара", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что сорт "Вика" имеет округлую форму, насыщенный оранжевый цвет с густой сеткой, вес в среднем 3,5 килограмма. За последние три года посевные площади в России под этот сорт дыни выросли на 400% и занимают десятки тысяч гектаров, добавил Соколов. Всего, по его данным, в России пять-семь популярных сортов дыни, три из которых были выведены на предприятии "Мастер семя", занимающемся селекцией и производством семенного материала бахчевых культур. Посевные площади под эксперименты в Астраханской области составляют около 27 гектаров.
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192
40
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бизнес, россия, астраханская область
Бизнес, РОССИЯ, Астраханская область
02:29 19.08.2026
 
Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким в России

Новый сорт дыни "Вика" является самым сладким и одним из самых популярных в России

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - ПРАЙМ. Новый сорт дыни "Вика" на сегодняшний день является самым сладким и одним из самых популярных в России, рассказал РИА Новости руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов.
По его словам, ранее наиболее популярным в России был сорт дыни "Лада", выведенный в 2005 году. Однако в настоящее время на прилавках его "потеснил" относительно новый сорт, зарегистрированный семь лет назад, - "Вика", отметил Соколов.
"На сегодняшний день "Вика" самая сладкая дыня в нашей стране - в ней запредельные 22% сахара, когда стандартно в дыне 15-16% сахара", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сорт "Вика" имеет округлую форму, насыщенный оранжевый цвет с густой сеткой, вес в среднем 3,5 килограмма. За последние три года посевные площади в России под этот сорт дыни выросли на 400% и занимают десятки тысяч гектаров, добавил Соколов.
Всего, по его данным, в России пять-семь популярных сортов дыни, три из которых были выведены на предприятии "Мастер семя", занимающемся селекцией и производством семенного материала бахчевых культур. Посевные площади под эксперименты в Астраханской области составляют около 27 гектаров.
 
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