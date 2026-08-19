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Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах
Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах - 19.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах
Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:32+0300
2026-08-19T17:32+0300
норникель
гмк норильский никель
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов за первое полугодие 2026 года, сообщила компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2026…О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям компании по результатам полугодия 2026 года и о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - сказано в сообщении. Кроме того, повестка заседания включает обсуждение подготовки проведения внеочередного заочного голосования собрания акционеров компании. На фоне информации о дивидендах за первое полугодие акции "Норникеля" усилил рост и прибавляют более 2%. В последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей. Менеджмент "Норникеля" считает хорошие результаты первого полугодия текущего года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов, заявил в конце июля первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов. Скорректированный свободный денежный поток вырос на 8% в годовом выражении, до 243 миллионов долларов. При этом свободный денежный поток составил 1,151 миллиарда долларов, снизившись на 20%.
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192
40
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норникель, гмк норильский никель
Норникель, ГМК Норильский никель
17:32 19.08.2026
 
Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах

Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за первое полугодие

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Норникеля" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов за первое полугодие 2026 года, сообщила компания.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2026…О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям компании по результатам полугодия 2026 года и о предложениях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - сказано в сообщении.
Кроме того, повестка заседания включает обсуждение подготовки проведения внеочередного заочного голосования собрания акционеров компании.
На фоне информации о дивидендах за первое полугодие акции "Норникеля" усилил рост и прибавляют более 2%.
В последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля за акцию. Общий размер дивидендов составил порядка 139,9 миллиарда рублей.
Менеджмент "Норникеля" считает хорошие результаты первого полугодия текущего года поводом вернуться к вопросу о выплате промежуточных дивидендов, заявил в конце июля первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев.
Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла более чем вдвое, достигла 2,001 миллиарда долларов. Скорректированный свободный денежный поток вырос на 8% в годовом выражении, до 243 миллионов долларов. При этом свободный денежный поток составил 1,151 миллиарда долларов, снизившись на 20%.
 
НорникельГМК Норильский никель
 
 
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