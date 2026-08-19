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США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады
США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады - 19.08.2026, ПРАЙМ
США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, торговая сделка ожидается в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:45+0300
2026-08-19T05:45+0300
2026-08-19T05:45+0300
мировая экономика
канада
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, торговая сделка ожидается в ближайшие дни.
"Я приостановил на три дня 50-процентные пошлины против Канады, которые вводились бы завтра утром (в среду - ред.), основываясь на том факте, что США и Канада заканчивают работу над документами по сделке", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что прекращенный при его предшественнике Джо Байдене проект нефтепровода Keystone XL Pipeline может быть возобновлен.
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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп, джо байден
Мировая экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Джо Байден
США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады
Трамп: США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, торговая сделка ожидается в ближайшие дни.
"Я приостановил на три дня 50-процентные пошлины против Канады, которые вводились бы завтра утром (в среду - ред.), основываясь на том факте, что США и Канада заканчивают работу над документами по сделке", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что прекращенный при его предшественнике Джо Байдене проект нефтепровода Keystone XL Pipeline может быть возобновлен.