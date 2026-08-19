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США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады

США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады - 19.08.2026, ПРАЙМ

США пока не будут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, торговая сделка ожидается в... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T05:45+0300

2026-08-19T05:45+0300

2026-08-19T05:45+0300

мировая экономика

канада

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, торговая сделка ожидается в ближайшие дни. "Я приостановил на три дня 50-процентные пошлины против Канады, которые вводились бы завтра утром (в среду - ред.), основываясь на том факте, что США и Канада заканчивают работу над документами по сделке", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что прекращенный при его предшественнике Джо Байдене проект нефтепровода Keystone XL Pipeline может быть возобновлен.

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мировая экономика, канада, сша, дональд трамп, джо байден