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В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи

В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи - 19.08.2026, ПРАЙМ

В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи

Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР, заявила в среду сестра лидера КНДР Ким Чен Ына,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:06+0300

2026-08-19T18:06+0300

2026-08-19T18:06+0300

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СЕУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР, заявила в среду сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. "Совместные военные учения США и Южной Кореи непрерывно проводились до настоящего времени и продолжаются сейчас, и мы ясно видим, что это является нескрываемым проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР", - цитирует слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Она напомнила, что только в этом году США и Южная Корея провели совместные авиационные учения "Санмэ", крупномасштабные маневры Freedom Shield и Freedom Flag, совместные поисково-спасательные, противоминные и другие учения. По словам Ким Е Чжон, проведенные ранее маневры уже более чем компенсировали сокращение нынешних учений.

южная корея

сша

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общество , мировая экономика, южная корея, сша, кндр, ким чен ын