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В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи
В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи - 19.08.2026, ПРАЙМ
В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи
Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР, заявила в среду сестра лидера КНДР Ким Чен Ына,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:06+0300
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СЕУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР, заявила в среду сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. "Совместные военные учения США и Южной Кореи непрерывно проводились до настоящего времени и продолжаются сейчас, и мы ясно видим, что это является нескрываемым проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР", - цитирует слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности. Она напомнила, что только в этом году США и Южная Корея провели совместные авиационные учения "Санмэ", крупномасштабные маневры Freedom Shield и Freedom Flag, совместные поисково-спасательные, противоминные и другие учения. По словам Ким Е Чжон, проведенные ранее маневры уже более чем компенсировали сокращение нынешних учений.
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общество , мировая экономика, южная корея, сша, кндр, ким чен ын
Общество , Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КНДР, Ким Чен Ын
В КНДР заявили о враждебности военных учений США и Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына назвала совместные военные учения Южной Кореи и США враждебными
СЕУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Совместные военные учения Южной Кореи и США являются проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР, заявила в среду сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.
"Совместные военные учения США
и Южной Кореи
непрерывно проводились до настоящего времени и продолжаются сейчас, и мы ясно видим, что это является нескрываемым проявлением очевидной враждебности по отношению к КНДР", - цитирует слова Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По ее словам, сокращение масштабов или продолжительности учений не меняет их провокационной и наступательной сущности.
Она напомнила, что только в этом году США и Южная Корея провели совместные авиационные учения "Санмэ", крупномасштабные маневры Freedom Shield и Freedom Flag, совместные поисково-спасательные, противоминные и другие учения. По словам Ким Е Чжон, проведенные ранее маневры уже более чем компенсировали сокращение нынешних учений.