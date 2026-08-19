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Суд признал незаконным решение Роспатента по бренду "Самокат" - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Суд признал незаконным решение Роспатента по бренду "Самокат"
Суд признал незаконным решение Роспатента по бренду "Самокат" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Суд признал незаконным решение Роспатента по бренду "Самокат"
Суд по интеллектуальным правам по заявлению компании "Умный ритейл", владеющей сервисом доставки "Самокат", признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:21+0300
2026-08-19T13:21+0300
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению компании "Умный ритейл", владеющей сервисом доставки "Самокат", признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить ее бренду статус общеизвестного в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности… об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком", - приводится в них результат завершившегося в среду разбирательства. Компания в декабре 2024 года обратилась в Роспатент с заявкой о признании комбинированного обозначения, представляющего собой белое слово "Самокат" на красном фоне, общеизвестным для двух услуг – "услуги по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение" и "доставка продуктов питания". Как пояснило ООО "Умный ритейл", оно первым в России в 2017 году запустило сервис быстрой доставки от 15 минут с использованием модели "дарксторов", в которой центры формирования заказов находятся в каждом районе работы сервиса для обеспечения высокой скорости доставки. Для доказательства широкой известности бренда заявитель представил сведения о рекламных кампаниях, о количестве заказов и объемах продаж, публикации в СМИ и результаты соцопроса. Однако Роспатент отказался признавать обозначение общеизвестным, отметив, что заявитель не представлен на всей территории Российской Федерации – из 89 субъектов РФ "Умный ритейл" присутствует в 53, причем в основном в административных центрах. Ведомство также пришло к выводу, что уровень известности лица, оказывающего услуги, недостаточен для признания обозначения "Самокат" общеизвестным, - только порядка 50% участников соцопроса назвали группу компаний "Самокат".
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
13:21 19.08.2026
 
Суд признал незаконным решение Роспатента по бренду "Самокат"

Суд признал незаконным отказ Роспатента присвоить бренду "Самокат" статус общеизвестного

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению компании "Умный ритейл", владеющей сервисом доставки "Самокат", признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить ее бренду статус общеизвестного в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности… об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком", - приводится в них результат завершившегося в среду разбирательства.
Компания в декабре 2024 года обратилась в Роспатент с заявкой о признании комбинированного обозначения, представляющего собой белое слово "Самокат" на красном фоне, общеизвестным для двух услуг – "услуги по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение" и "доставка продуктов питания".
Как пояснило ООО "Умный ритейл", оно первым в России в 2017 году запустило сервис быстрой доставки от 15 минут с использованием модели "дарксторов", в которой центры формирования заказов находятся в каждом районе работы сервиса для обеспечения высокой скорости доставки.
Для доказательства широкой известности бренда заявитель представил сведения о рекламных кампаниях, о количестве заказов и объемах продаж, публикации в СМИ и результаты соцопроса.
Однако Роспатент отказался признавать обозначение общеизвестным, отметив, что заявитель не представлен на всей территории Российской Федерации – из 89 субъектов РФ "Умный ритейл" присутствует в 53, причем в основном в административных центрах.
Ведомство также пришло к выводу, что уровень известности лица, оказывающего услуги, недостаточен для признания обозначения "Самокат" общеизвестным, - только порядка 50% участников соцопроса назвали группу компаний "Самокат".
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
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