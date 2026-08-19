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Суд рассмотрит в закрытом режиме иск "Крокуса" к "Ингосстраху"

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск "Крокуса" к "Ингосстраху" - 19.08.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит в закрытом режиме иск "Крокуса" к "Ингосстраху"

Арбитражный суд Москвы решил слушать в закрытом режиме дело по иску компании "Крокус Интернешнл", которая просит взыскать с "Ингосстраха" около 1,7 миллиарда... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:07+0300

2026-08-19T15:07+0300

2026-08-19T15:16+0300

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил слушать в закрытом режиме дело по иску компании "Крокус Интернешнл", которая просит взыскать с "Ингосстраха" около 1,7 миллиарда рублей страхового возмещения в связи с терактом в "Крокус сити холле" в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и ответчика. Как пояснил представитель "Крокуса", в дело переданы документы о кредитных обязательствах истца, которые составляют банковскую тайну, а также материалы расследования и приговор по уголовному делу по факту совершения террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", которое рассматривалось в закрытом режиме. Таким образом, по словам юриста, рассмотрение дела в открытом заседании может привести к разглашению банковской тайны и тайны следствия. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. В марте 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" к пожизненным срокам, четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Иск "Крокус Интернешнл" к "Ингосстраху" поступил в столичный арбитражный суд в июле, в среду прошли предварительные слушания по делу.

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