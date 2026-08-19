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Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ

Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ - 19.08.2026, ПРАЙМ

Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:26+0300

2026-08-19T17:26+0300

2026-08-19T17:26+0300

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елена блиновская

втб

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Речь идет о квартире площадью более 132 квадратных метров в жилом комплексе "Донской Олимп", которая принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов". Представитель ВТБ сообщил, что квартира ранее была конфискована в пользу государства в уголовном деле Блиновской. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной не возражал против исключения этой недвижимости из конкурсной массы. Ранее суд признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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