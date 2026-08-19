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Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:26+0300
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Речь идет о квартире площадью более 132 квадратных метров в жилом комплексе "Донской Олимп", которая принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов". Представитель ВТБ сообщил, что квартира ранее была конфискована в пользу государства в уголовном деле Блиновской. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной не возражал против исключения этой недвижимости из конкурсной массы. Ранее суд признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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финансы, бизнес, банки, москва, елена блиновская, втб
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, Елена Блиновская, ВТБ
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ
Суд по заявлению ВТБ исключил из конкурсной массы конфискованную квартиру Блиновской
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Речь идет о квартире площадью более 132 квадратных метров в жилом комплексе "Донской Олимп", которая принадлежит Алексею Блиновскому
, мужу "королевы марафонов".
Представитель ВТБ
сообщил, что квартира ранее была конфискована в пользу государства в уголовном деле Блиновской. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной не возражал против исключения этой недвижимости из конкурсной массы.
Ранее суд признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости.
Арбитражный суд Москвы
признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.