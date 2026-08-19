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Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:26+0300
финансы
бизнес
банки
москва
елена блиновская
втб
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Речь идет о квартире площадью более 132 квадратных метров в жилом комплексе "Донской Олимп", которая принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов". Представитель ВТБ сообщил, что квартира ранее была конфискована в пользу государства в уголовном деле Блиновской. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной не возражал против исключения этой недвижимости из конкурсной массы. Ранее суд признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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финансы, бизнес, банки, москва, елена блиновская, втб
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, Елена Блиновская, ВТБ
17:26 19.08.2026
 
Суд исключил квартиру Блиновской из конкурсной массы по заявлению ВТБ

Суд по заявлению ВТБ исключил из конкурсной массы конфискованную квартиру Блиновской

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ВТБ исключил из конкурсной массы Елены Блиновской квартиру, находящуюся у него в залоге и в то же время конфискованную в рамках уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Речь идет о квартире площадью более 132 квадратных метров в жилом комплексе "Донской Олимп", которая принадлежит Алексею Блиновскому, мужу "королевы марафонов".
Представитель ВТБ сообщил, что квартира ранее была конфискована в пользу государства в уголовном деле Блиновской. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной не возражал против исключения этой недвижимости из конкурсной массы.
Ранее суд признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов Блиновской вытекающее из кредитного договора требование ВТБ в размере почти 269 миллионов рублей как обеспеченное залогом недвижимости.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
 
ФинансыБизнесБанкиМОСКВАЕлена БлиновскаяВТБ
 
 
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