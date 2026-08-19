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Суд отменил судебные акты по иску лейбла United Music Group к Sunlight

Суд отменил судебные акты по иску лейбла United Music Group к Sunlight - 19.08.2026, ПРАЙМ

Суд отменил судебные акты по иску лейбла United Music Group к Sunlight

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску лейбла United Music Group взыскали с ювелирной сети... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T20:18+0300

2026-08-19T20:18+0300

2026-08-19T20:57+0300

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску лейбла United Music Group взыскали с ювелирной сети Sunlight 4,2 миллиона рублей компенсации за использование в рекламе песни Стаса Михайлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд рассмотрел кассационную жалобу ООО "Солнечный свет" (бренд Sunlight) на судебные акты по делу о незаконном использовании музыкального произведения "Все для тебя" в рекламном ролике "Sunlight платит". Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы", - сказали в пресс-службе. В своем иске АО "Юнайтед Мьюзик Групп", которому на основании лицензионных договоров принадлежат исключительные права на песню, просило взыскать с Sunlight компенсацию в размере 8,4 миллиона рублей. Арбитражный суд города Москвы в сентябре 2025 года удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика компенсацию в размере 4,2 миллиона рублей - однократную стоимость права использования произведения, рассказали в суде. Суд указал, что при определении размера компенсации учтены характер нарушения, степень вины ответчика, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами первой инстанции и оставил решение без изменения. Ответчик в кассационной жалобе заявил, что представленный истцом в обоснование размера компенсации лицензионный договор не содержит срока использования произведения и это не позволяет сопоставить условия договора с конкретными обстоятельствами допущенного нарушения и определить действительную стоимость права использования произведения. "Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами кассационной жалобы, отменив решение арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда", - сообщили в пресс-службе СИПа. Sunlight – ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на середину 2024 года была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России. Кроме Михайлова, с United Music Group сотрудничают Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Григорий Лепс, Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие, сообщает сайт рекорд-лейбла.

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бизнес, общество , россия, москва, михайлов, sunlight