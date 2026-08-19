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Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу
Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу - 19.08.2026, ПРАЙМ
Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу
Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" прибыло на базу после выполнения исследований в Атлантическом океане, собрав сведения для обновления... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:15+0300
2026-08-19T05:15+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" прибыло на базу после выполнения исследований в Атлантическом океане, собрав сведения для обновления морских навигационных карт, сообщили в пресс-службе флота. Экипаж судна "Ромуальд Муклевич" завершил двухмесячное выполнение исследовательских задач в Атлантическом океане и прибыл в поселок Мишуково Мурманской области, являющегося пунктом постоянного базирования. "Гидрографы Северного флота в полном объеме выполнили программу исследований, связанных с изучением рельефа дна и полей Мирового океана. В результате выполненных океанографических работ собраны сведения для корректуры морских навигационных карт и пособий с целью приведения их на современный уровень, проведены работы по изучению радионавигационных и спутниковых систем, проведена маршрутная съемка рельефа дна", - говорится в релизе. Такого рода поход в Атлантический океан был совершен впервые за последние десятилетия, отметил начальник гидрографической службы Северного флота капитан I ранга Александр Лозюк, чьи слова привели в пресс-службе. "Мы своими новейшими техническими средствами, которыми оборудовано модернизированное судно "Ромуальд Муклевич" после проведения среднего ремонта, выполнили океанографические исследования, которые позволят пополнить базу данных Мирового океана и обновить новыми географическими данными карты, которые были выполнены еще 20-30 лет назад", - сказал Лозюк. После пополнения запасов и отдыха экипажа судно будет готово продолжить исследования согласно годовому плану, заключили в Северном флоте.
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05:15 19.08.2026
 
Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу

Гидрографическое судно Северного флота прибыло на базу после исследований в Атлантике

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гидрографическое судно Северного флота "Ромуальд Муклевич" прибыло на базу после выполнения исследований в Атлантическом океане, собрав сведения для обновления морских навигационных карт, сообщили в пресс-службе флота.
Экипаж судна "Ромуальд Муклевич" завершил двухмесячное выполнение исследовательских задач в Атлантическом океане и прибыл в поселок Мишуково Мурманской области, являющегося пунктом постоянного базирования.
"Гидрографы Северного флота в полном объеме выполнили программу исследований, связанных с изучением рельефа дна и полей Мирового океана. В результате выполненных океанографических работ собраны сведения для корректуры морских навигационных карт и пособий с целью приведения их на современный уровень, проведены работы по изучению радионавигационных и спутниковых систем, проведена маршрутная съемка рельефа дна", - говорится в релизе.
Такого рода поход в Атлантический океан был совершен впервые за последние десятилетия, отметил начальник гидрографической службы Северного флота капитан I ранга Александр Лозюк, чьи слова привели в пресс-службе.
"Мы своими новейшими техническими средствами, которыми оборудовано модернизированное судно "Ромуальд Муклевич" после проведения среднего ремонта, выполнили океанографические исследования, которые позволят пополнить базу данных Мирового океана и обновить новыми географическими данными карты, которые были выполнены еще 20-30 лет назад", - сказал Лозюк.
После пополнения запасов и отдыха экипажа судно будет готово продолжить исследования согласно годовому плану, заключили в Северном флоте.
 
 
 
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