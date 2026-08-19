https://1prime.ru/20260819/svop-872506433.html
КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года
КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года - 19.08.2026, ПРАЙМ
КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года
Центробанки КНР и Австралии официально объявили о продлении соглашения о двустороннем валютном свопе сразу на 5 лет (до 2031 года), сообщает Народный банк Китая | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:14+0300
2026-08-19T14:14+0300
2026-08-19T14:14+0300
финансы
банки
китай
австралия
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/85/841348534_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_9c125d5615f0c0ad5814257f1c4794a3.jpg
ПЕКИН, 19 авг - ПРАЙМ. Центробанки КНР и Австралии официально объявили о продлении соглашения о двустороннем валютном свопе сразу на 5 лет (до 2031 года), сообщает Народный банк Китая (НБК, центробанк) "С одобрения Госсовета КНР, Народный банк Китая и Резервный банк Австралии недавно продлили двустороннее соглашение о свопе в местной валюте... Соглашение действует в течение пяти лет и может быть продлено при взаимном согласии", - заявили в центробанке Китая. Там указали, что соглашение позволит центральным банкам Китая и Австралии увеличить масштаб валютного свопа с первоначальных 200 миллиардов юаней (41 миллиард австралийских долларов) до 220 миллиардов юаней (46 миллиардов австралийских долларов). Это продление и расширение двустороннего соглашения о валютном свопе будет способствовать углублению денежно-финансового сотрудничества между двумя странами, облегчит двустороннюю торговлю и инвестиции, а также поддержит стабильность финансовых рынков, отметили в регуляторе. Впервые страны подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе в размере 31,8 миллиарда долларов в 2012 году. Затем срок таких соглашений неоднократно продлевался - на три года или на пять лет.
китай
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/85/841348534_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_00be5d5d0b3b3a2db8cdb95b3eeb80a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, китай, австралия, госсовет
Финансы, Банки, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Госсовет
КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года
Центробанки КНР и Австралии объявили о продлении соглашения о валютном свопе на пять лет
ПЕКИН, 19 авг - ПРАЙМ. Центробанки КНР и Австралии официально объявили о продлении соглашения о двустороннем валютном свопе сразу на 5 лет (до 2031 года), сообщает Народный банк Китая (НБК, центробанк)
"С одобрения Госсовета КНР
, Народный банк Китая и Резервный банк Австралии
недавно продлили двустороннее соглашение о свопе в местной валюте... Соглашение действует в течение пяти лет и может быть продлено при взаимном согласии", - заявили в центробанке Китая.
Там указали, что соглашение позволит центральным банкам Китая и Австралии увеличить масштаб валютного свопа с первоначальных 200 миллиардов юаней (41 миллиард австралийских долларов) до 220 миллиардов юаней (46 миллиардов австралийских долларов).
Это продление и расширение двустороннего соглашения о валютном свопе будет способствовать углублению денежно-финансового сотрудничества между двумя странами, облегчит двустороннюю торговлю и инвестиции, а также поддержит стабильность финансовых рынков, отметили в регуляторе.
Впервые страны подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе в размере 31,8 миллиарда долларов в 2012 году. Затем срок таких соглашений неоднократно продлевался - на три года или на пять лет.