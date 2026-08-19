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КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года

КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года - 19.08.2026, ПРАЙМ

КНР и Австралия продлили валютный своп до 2031 года

Центробанки КНР и Австралии официально объявили о продлении соглашения о двустороннем валютном свопе сразу на 5 лет (до 2031 года), сообщает Народный банк Китая | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:14+0300

2026-08-19T14:14+0300

2026-08-19T14:14+0300

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ПЕКИН, 19 авг - ПРАЙМ. Центробанки КНР и Австралии официально объявили о продлении соглашения о двустороннем валютном свопе сразу на 5 лет (до 2031 года), сообщает Народный банк Китая (НБК, центробанк) "С одобрения Госсовета КНР, Народный банк Китая и Резервный банк Австралии недавно продлили двустороннее соглашение о свопе в местной валюте... Соглашение действует в течение пяти лет и может быть продлено при взаимном согласии", - заявили в центробанке Китая. Там указали, что соглашение позволит центральным банкам Китая и Австралии увеличить масштаб валютного свопа с первоначальных 200 миллиардов юаней (41 миллиард австралийских долларов) до 220 миллиардов юаней (46 миллиардов австралийских долларов). Это продление и расширение двустороннего соглашения о валютном свопе будет способствовать углублению денежно-финансового сотрудничества между двумя странами, облегчит двустороннюю торговлю и инвестиции, а также поддержит стабильность финансовых рынков, отметили в регуляторе. Впервые страны подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе в размере 31,8 миллиарда долларов в 2012 году. Затем срок таких соглашений неоднократно продлевался - на три года или на пять лет.

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финансы, банки, китай, австралия, госсовет