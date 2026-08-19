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В Таджикистане введут в эксплуатацию линию связи до границы с Китаем
В Таджикистане введут в эксплуатацию линию связи до границы с Китаем - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Таджикистане введут в эксплуатацию линию связи до границы с Китаем
Магистральную волоконно-оптическую линию связи Душанбе - Хорог – Кульма, проходящую через высокогорный сложный рельеф до границы с Китаем, введут в эксплуатацию | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:28+0300
2026-08-19T15:28+0300
2026-08-19T15:41+0300
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ДУШАНБЕ, 19 авг – ПРАЙМ. Магистральную волоконно-оптическую линию связи Душанбе - Хорог – Кульма, проходящую через высокогорный сложный рельеф до границы с Китаем, введут в эксплуатацию до конца сентября, сообщает таджикское госагентство Ховар со ссылкой на службу связи при правительстве Таджикистана. "Международная магистральная линия и новый пункт подключения к международным сетям будут полностью введены в эксплуатацию до конца сентября 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. По данным издания, после ввода в эксплуатацию магистральная линия станет пятым международным пунктом связи Таджикистана, подключение к КНР позволит создать резервный маршрут для национальной интернет-сети. Особо важное значение проект имеет для социально-экономического развития Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана. Население высокогорных сел, расположенных вдоль данной линии, получит возможность доступа к высокоскоростному интернету, услугам цифрового правительства, дистанционному обучению, телемедицине и цифровым финансовым услугам. Строительство линии было начато в 2025 году, ее общая протяженность составляет 1010 километров, в том числе наиболее сложный участок от Хорога до Кульмы - 435 километров. На сегодняшний день проложено более 38 километров оптического кабеля и установлено 2,5 тысячи опор, рассчитанных на суровые климатические условия. Уточняется, что основные работы на участке от международного пункта пропуска "Кульма" до Субаша заваршены, а в населенном пункте Джелонди в ГБАО создан запас оборудования, технических средств и ресурсов.
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мировая экономика, таджикистан, китай, душанбе
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, Душанбе
В Таджикистане введут в эксплуатацию линию связи до границы с Китаем
Линию связи Душанбе — Хорог – Кульма введут в эксплуатацию до конца сентября
ДУШАНБЕ, 19 авг – ПРАЙМ. Магистральную волоконно-оптическую линию связи Душанбе - Хорог – Кульма, проходящую через высокогорный сложный рельеф до границы с Китаем, введут в эксплуатацию до конца сентября, сообщает таджикское госагентство Ховар со ссылкой на службу связи при правительстве Таджикистана.
"Международная магистральная линия и новый пункт подключения к международным сетям будут полностью введены в эксплуатацию до конца сентября 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По данным издания, после ввода в эксплуатацию магистральная линия станет пятым международным пунктом связи Таджикистана, подключение к КНР позволит создать резервный маршрут для национальной интернет-сети. Особо важное значение проект имеет для социально-экономического развития Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке Таджикистана. Население высокогорных сел, расположенных вдоль данной линии, получит возможность доступа к высокоскоростному интернету, услугам цифрового правительства, дистанционному обучению, телемедицине и цифровым финансовым услугам.
Строительство линии было начато в 2025 году, ее общая протяженность составляет 1010 километров, в том числе наиболее сложный участок от Хорога до Кульмы - 435 километров. На сегодняшний день проложено более 38 километров оптического кабеля и установлено 2,5 тысячи опор, рассчитанных на суровые климатические условия. Уточняется, что основные работы на участке от международного пункта пропуска "Кульма" до Субаша заваршены, а в населенном пункте Джелонди в ГБАО создан запас оборудования, технических средств и ресурсов.