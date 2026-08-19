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Таксопарки уже тестируют российский электромобиль "Атом"

Таксопарки уже тестируют российский электромобиль "Атом" - 19.08.2026, ПРАЙМ

Таксопарки уже тестируют российский электромобиль "Атом"

Таксопарки уже тестируют российский электромобиль "Атом", при этом разработчик получает о них хорошие отзывы, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Ростки"... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:46+0300

2026-08-19T14:46+0300

2026-08-19T14:46+0300

бизнес

антон алиханов

минпромторг

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Таксопарки уже тестируют российский электромобиль "Атом", при этом разработчик получает о них хорошие отзывы, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Ростки" директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко. Электромобили "Атом" ранее были включены Минпромторгом России в перечень локализованных авто для такси. "Они тестируют. Автопарки тестируют", - ответил Кияшко на вопрос о том, были ли уже переданы автомобили "Атом" в такси. Он добавил, что электромобили отвечают всем потребностям владельцев таксопарков и каршеринга. "Поэтому здесь и с точки зрения интеграции софта, и с точки зрения многих других моментов машины себя показывают очень хорошо. Мы получаем положительные отзывы", - отметил Кияшко. Представитель АО "Кама" также добавил, что автомобили компании перспективны для использования в каршеринге. "Именно в части электроавтомобилей более перспективна модель каршеринга. Поэтому таксопарки могут выбирать для диверсификации электроавтомобили "Атом" именно для использования их в каршеринге. Потому что один таксопарк может владеть автомобилями и для такси, и для каршеринга. И может перенаправлять электроавтомобили, которые себя лучше показывают в каршеринге, именно в него", - отметил Кияшко. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре прошлого года сообщил, что в 2026 году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, антон алиханов, минпромторг