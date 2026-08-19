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Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота

Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота - 19.08.2026, ПРАЙМ

Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота

Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T18:51+0300

мировая экономика

узбекистан

азербайджан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. По данным пресс-службы, в среду министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и вновь назначенный посол Азербайджана в республике Рашад Мамедов рассмотрели динамику двусторонней торговли и инвестиционного взаимодействия. "Отдельное внимание уделено подготовке двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включая "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей и программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. По данным узбекской стороны, в 2025 году товарооборот между странами достиг 307,3 миллиона долларов (+14,6%), а в январе–июне 2026 года — 170,3 миллиона долларов (+30,8%). Также обсуждены организационные вопросы IV узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который состоится 22 августа в Ташкенте и станет площадкой для расширения прямых контактов между регионами и бизнесом двух стран. "По итогам встречи определены дальнейшие шаги по наращиванию торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей", - добавили в пресс-службе.

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мировая экономика, узбекистан, азербайджан, ташкент