https://1prime.ru/20260819/tashkent--872521652.html
Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота
Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота - 19.08.2026, ПРАЙМ
Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота
Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:51+0300
2026-08-19T18:51+0300
2026-08-19T18:51+0300
мировая экономика
узбекистан
азербайджан
ташкент
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли. По данным пресс-службы, в среду министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и вновь назначенный посол Азербайджана в республике Рашад Мамедов рассмотрели динамику двусторонней торговли и инвестиционного взаимодействия. "Отдельное внимание уделено подготовке двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включая "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей и программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. По данным узбекской стороны, в 2025 году товарооборот между странами достиг 307,3 миллиона долларов (+14,6%), а в январе–июне 2026 года — 170,3 миллиона долларов (+30,8%). Также обсуждены организационные вопросы IV узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который состоится 22 августа в Ташкенте и станет площадкой для расширения прямых контактов между регионами и бизнесом двух стран. "По итогам встречи определены дальнейшие шаги по наращиванию торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей", - добавили в пресс-службе.
узбекистан
азербайджан
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_8d691a5051d80055b9dc35f80e3f5565.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, узбекистан, азербайджан, ташкент
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Ташкент
Ташкент и Баку готовят программу по увеличению товарооборота
Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота
ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Азербайджана готовят программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций, промышленности и торговли.
По данным пресс-службы, в среду министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Лазиз Кудратов и вновь назначенный посол Азербайджана
в республике Рашад Мамедов рассмотрели динамику двусторонней торговли и инвестиционного взаимодействия.
"Отдельное внимание уделено подготовке двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включая "дорожную карту" по реализации достигнутых договоренностей и программу по увеличению взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
По данным узбекской стороны, в 2025 году товарооборот между странами достиг 307,3 миллиона долларов (+14,6%), а в январе–июне 2026 года — 170,3 миллиона долларов (+30,8%).
Также обсуждены организационные вопросы IV узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который состоится 22 августа в Ташкенте
и станет площадкой для расширения прямых контактов между регионами и бизнесом двух стран. "По итогам встречи определены дальнейшие шаги по наращиванию торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей", - добавили в пресс-службе.