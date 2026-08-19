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Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за сутки

Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за сутки - 19.08.2026, ПРАЙМ

Telegram заблокировал более 100 тысяч групп и каналов за сутки

Telegram по итогам вторника заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, отметка была превышена впервые с 10 августа, следует из статистики мессенджера, | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T08:46+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Telegram по итогам вторника заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, отметка была превышена впервые с 10 августа, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, мессенджер заблокировал за вторник 106 584 групп и каналов, выше отметки в 100 тысяч показатель поднялся впервые с 10 августа (в тот день было 101 211 блокировок). Мессенджер за начало недели суммарно заблокировал 189 889 групп и каналов, из них 383 сообщества, "связанные с терроризмом". С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 23 194 182, из них 162 772 сообщества, "связанные с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, павел дуров, telegram, вконтакте