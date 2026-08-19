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Россия начала импортировать топливо из других стран - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Россия начала импортировать топливо из других стран
Россия начала импортировать топливо из других стран - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россия начала импортировать топливо из других стран
Россия начала импортировать топливо из других стран, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:32+0300
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бизнес
александр новак
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия начала импортировать топливо из других стран, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Ситуация значительно улучшится, будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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бизнес, александр новак
Бизнес, Александр Новак
18:32 19.08.2026
 
Россия начала импортировать топливо из других стран

Вице-премьер Новак заявил, что РФ начала импортировать топливо из других стран

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
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© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия начала импортировать топливо из других стран, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Ситуация значительно улучшится, будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
БизнесАлександр Новак
 
 
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