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Россия начала импортировать топливо из других стран

Россия начала импортировать топливо из других стран - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россия начала импортировать топливо из других стран

Россия начала импортировать топливо из других стран, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:32+0300

2026-08-19T18:32+0300

2026-08-19T18:32+0300

бизнес

александр новак

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия начала импортировать топливо из других стран, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Ситуация значительно улучшится, будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, александр новак