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Новак назвал долю дружественных стран во внешнеторговом обороте России

Новак назвал долю дружественных стран во внешнеторговом обороте России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак назвал долю дружественных стран во внешнеторговом обороте России

Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:17+0300

2026-08-19T16:17+0300

2026-08-19T16:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

александр новак

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торговля

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Еще одно важное направление - это структурная трансформация внешней торговли. Трансформация внешней торговли на текущем этапе определяется в первую очередь при переориентации на дружественные страны. По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84%", - сказал он. "При этом продолжился рост внешнеторговых расчетов в национальных валютах. Их доля уже составляет 89%. При этом доля рубля в расчетах увеличилась до 56%", - продолжил Новак.

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россия, мировая экономика, александр новак, владимир путин, торговля