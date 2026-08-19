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Товарооборот России и Китая может достичь $300 млрд к 2030 году
Товарооборот России и Китая может достичь $300 млрд к 2030 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая может достичь $300 млрд к 2030 году
Целевой показатель в 300 миллиардов долларов США по товарообороту между Россией и Китаем осуществима к 2030 году, заявил РИА Новости председатель Союза... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:46+0300
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Целевой показатель в 300 миллиардов долларов США по товарообороту между Россией и Китаем осуществима к 2030 году, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. Как напомнил глава Союза, с января по июль 2026 года товарооборот Китая и России превысил 159 миллиардов долларов, увеличившись на 26,3% в годовом выражении. "Росту товарооборота способствуют дружеские отношения двух стран. В мае этого года президент РФ Владимир Путин посетил Китай: лидеры двух стран достигли ряда договоренностей, укрепилось взаимное политическое доверие, предприятия обеих стран проявляют желание к сотрудничеству", - рассказал Чжоу Лицюнь в рамках форума "Ростки". По его словам, компании КНР ускоряют процесс локализации производства в России. На российский рынок поступают строительная техника, электромеханическая продукция и автозапчасти. При этом энергоносители, полезные ископаемые и сельскохозяйственная продукция из России в больших объемах экспортируются в Китай. "Мы уверены, что достижение цели в 300 миллиардов долларов США товарооборота между Китаем и Россией осуществимо к 2030 году", - заключил он. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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россия, мировая экономика, китай, сша, казань, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КАЗАНЬ, Владимир Путин
Товарооборот России и Китая может достичь $300 млрд к 2030 году
Чжоу Лицюнь: товарооборот между Россией и Китаем достигнет $300 миллиардов к 2030 году
КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Целевой показатель в 300 миллиардов долларов США по товарообороту между Россией и Китаем осуществима к 2030 году, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
Как напомнил глава Союза, с января по июль 2026 года товарооборот Китая и России превысил 159 миллиардов долларов, увеличившись на 26,3% в годовом выражении.
"Росту товарооборота способствуют дружеские отношения двух стран. В мае этого года президент РФ Владимир Путин посетил Китай: лидеры двух стран достигли ряда договоренностей, укрепилось взаимное политическое доверие, предприятия обеих стран проявляют желание к сотрудничеству", - рассказал Чжоу Лицюнь в рамках форума "Ростки".
По его словам, компании КНР ускоряют процесс локализации производства в России. На российский рынок поступают строительная техника, электромеханическая продукция и автозапчасти. При этом энергоносители, полезные ископаемые и сельскохозяйственная продукция из России в больших объемах экспортируются в Китай.
"Мы уверены, что достижение цели в 300 миллиардов долларов США товарооборота между Китаем и Россией осуществимо к 2030 году", - заключил он.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.