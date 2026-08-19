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Трамп допустил возобновление переговоров США и Ирана
Трамп допустил возобновление переговоров США и Ирана - 19.08.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил возобновление переговоров США и Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил, что мирные переговоры США и Ирана могут возобновиться в определенный момент. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:49+0300
2026-08-19T18:49+0300
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что мирные переговоры США и Ирана могут возобновиться в определенный момент. "Может быть, в какой-то момент. Все очень просто. Они должны полностью от этого (ядерного оружия - ред) избавиться. Никаких ядерных вооружений. У Ирана не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп журналистам. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
Трамп допустил возобновление переговоров США и Ирана
Трамп допустил возобновление переговоров между США и Ираном в определенный момент