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Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех
Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех - 19.08.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T23:01+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех. "Я думаю, у нас хорошее соглашение с премьер-министром (Канады Марком Карни - ред.), и это хорошая сделка для всех", - сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс.
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мировая экономика, россия, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, марк карни
Мировая экономика, РОССИЯ, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марк Карни
23:01 19.08.2026
 
Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех

Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех.
"Я думаю, у нас хорошее соглашение с премьер-министром (Канады Марком Карни - ред.), и это хорошая сделка для всех", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни.
Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс.
 
Мировая экономикаРОССИЯКАНАДАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМарк Карни
 
 
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