https://1prime.ru/20260819/tramp-872527078.html

Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех

Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех - 19.08.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T23:01+0300

2026-08-19T23:01+0300

2026-08-19T23:01+0300

мировая экономика

россия

канада

сша

вашингтон

дональд трамп

марк карни

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872527078.jpg?1787169707

ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговое соглашение с Канадой будет хорошим для всех. "Я думаю, у нас хорошее соглашение с премьер-министром (Канады Марком Карни - ред.), и это хорошая сделка для всех", - сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс.

канада

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, марк карни