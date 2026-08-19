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Рынок акций разочаровался в самих акциях

Рынок акций разочаровался в самих акциях - 19.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций разочаровался в самих акциях

Доля вложений российских домохозяйств в акциях упала до минимума с весны 2020 года — 3,6%, сократившись с января на 0,9%, до 1,2 триллиона рублей. Июньское... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T05:05+0300

2026-08-19T05:05+0300

2026-08-19T05:05+0300

рынок

акции

мосбиржа

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Доля вложений российских домохозяйств в акциях упала до минимума с весны 2020 года — 3,6%, сократившись с января на 0,9%, до 1,2 триллиона рублей. Июньское падение индекса Мосбиржи на фоне снижения ключевой ставки до 14% и жесткой риторики ЦБ спровоцировало новые распродажи. Дополнительным ударом стала приостановка выплаты дивидендов "Полюсом" до 2030 года и санкционное давление, что привело к коррекционному марафону и экстремальной перепроданности рынка.Падение выглядело избыточным: цены на нефть и металлы оказались выше прогнозов, а финансовые показатели эмитентов оставались устойчивыми. Коэффициент цена/прибыль по индексу Мосбиржи был на 35% ниже среднего исторического уровня в 5,5. Как часто бывает, фундаментально необоснованная коррекция открыла хорошие точки входа.Сигналом к развороту стало символическое снижение ставки ЦБ на 0,25% 24 июля, которое рынок воспринял как подтверждение цикла смягчения. Индекс Мосбиржи с учетом дивидендов почти полностью восстановил потери начала месяца, вернувшись к отметке 2300 пунктов. Поддержку оказали ослабление рубля и рост нефти к 90 долларам за баррель на фоне напряженности между США и Ираном.Тем не менее, для устойчивой переоценки широкого рынка этого импульса оказалось недостаточно. Высокие геополитические риски и волатильность новостного фона мешают индексу закрепиться выше 2300 пунктов. Прошлую неделю бенчмарк завершил на отметке 2136,4 пункта (-6,4%) – наблюдалась массовая фиксация прибыли после трехнедельного роста на фоне высокой геополитической напряженности.Рынок нуждается в новом мощном катализаторе, который пока не просматривается.В текущих условиях целесообразно с осторожностью подходить к рисковым позициям, но не игнорировать рынок акций полностью. При смягчении денежно-кредитной политики и улучшении внешнего фона потенциал роста велик. Для инвесторов с высокой толерантностью к риску качественные компании с предсказуемой дивидендной политикой могут быть интересны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.Автор: Михаил Цагарели, портфельный управляющий УК "Первая"

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Михаил Цагарели https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1d/853203648_0:62:853:915_100x100_80_0_0_4b059178964d2f9c86c58e9f0f7392c6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Цагарели https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1d/853203648_0:62:853:915_100x100_80_0_0_4b059178964d2f9c86c58e9f0f7392c6.jpg

рынок, акции, мосбиржа