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ЦБ: использование цифрового рубля останется добровольным для россиян
ЦБ: использование цифрового рубля останется добровольным для россиян - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ: использование цифрового рубля останется добровольным для россиян
Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет, сообщила в интервью... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:30+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Да, безусловно, выбор за человеком. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги - это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет", - ответила она на вопрос, будет ли для людей использование цифрового рубля добровольным. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению с этой даты. Россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. При этом регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
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финансы, россия
ЦБ: использование цифрового рубля останется добровольным для россиян
Глава департамента ЦБ Бакина: никто за россиянина не откроет цифровой кошелек
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию - никто за него цифровой кошелек не откроет, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Да, безусловно, выбор за человеком. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги - это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет", - ответила она на вопрос, будет ли для людей использование цифрового рубля добровольным.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. До 1 сентября в России пилотируют его использование. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к его более широкому внедрению с этой даты.
Россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. При этом регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными.
Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.