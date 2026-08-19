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ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства
ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства
ЦБ РФ направил Трубной металлургической компании (ТМК) предписание в связи с нарушениями законодательства об инсайдерской информации, сообщил регулятор. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T21:16+0300
2026-08-19T21:16+0300
2026-08-19T21:16+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ направил Трубной металлургической компании (ТМК) предписание в связи с нарушениями законодательства об инсайдерской информации, сообщил регулятор.
"Банком России по факту установленного нарушения публичным акционерным обществом "Трубная металлургическая компания" … Федерального закона …"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем", - сказано в сообщении.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.
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банки, россия, банк россии
Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства
ЦБ направил ТМК предписание в связи с нарушениями закона об инсайдерской информации
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ направил Трубной металлургической компании (ТМК) предписание в связи с нарушениями законодательства об инсайдерской информации, сообщил регулятор.
"Банком России по факту установленного нарушения публичным акционерным обществом "Трубная металлургическая компания" … Федерального закона …"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем", - сказано в сообщении.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.