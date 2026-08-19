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ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства

ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства - 19.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ направил ТМК предписание из-за нарушений законодательства

ЦБ РФ направил Трубной металлургической компании (ТМК) предписание в связи с нарушениями законодательства об инсайдерской информации, сообщил регулятор. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:16+0300

2026-08-19T21:16+0300

2026-08-19T21:16+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ направил Трубной металлургической компании (ТМК) предписание в связи с нарушениями законодательства об инсайдерской информации, сообщил регулятор. "Банком России по факту установленного нарушения публичным акционерным обществом "Трубная металлургическая компания" … Федерального закона …"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем", - сказано в сообщении. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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