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Биржевые цены на уран обновили максимум с февраля
Биржевые цены на уран обновили максимум с февраля - 19.08.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на уран обновили максимум с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 88 долларов за фунт и достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:52+0300
2026-08-19T09:52+0300
2026-08-19T09:56+0300
рынок
comex
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 88 долларов за фунт и достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,15 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 25 февраля, когда она достигла 88,2 доллара. Ранее в августе цена достигла максимальных с 26 февраля 87,25 доллара и продолжила расти. Стоимость урана растет седьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 1,9%.
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рынок, comex
Биржевые цены на уран обновили максимум с февраля
Цена фьючерсов на уран превысила 88 долларов за фунт и достигла нового максимума с февраля
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран превысила 88 долларов за фунт и достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,15 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 25 февраля, когда она достигла 88,2 доллара.
Ранее в августе цена достигла максимальных с 26 февраля 87,25 доллара и продолжила расти.
Стоимость урана растет седьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 1,9%.