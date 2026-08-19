Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/tsena-872516572.html
Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120%
Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120%
Стоимость акций фармакологической Moderna подскакивает на 120% после того, как компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:17+0300
2026-08-19T17:18+0300
бизнес
moderna
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872516572.jpg?1787149113
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций фармакологической Moderna подскакивает на 120% после того, как компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов. По состоянию на 16.57 мск цена акций Moderna поднималась на 120,13% - до 138,59 доллара за ценную бумагу. В среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования. Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК. Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, moderna
Бизнес, Moderna
17:17 19.08.2026 (обновлено: 17:18 19.08.2026)
 
Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120%

Цена акций фармакологической компании Moderna поднялась до 138,59 доллара за ценную бумагу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций фармакологической Moderna подскакивает на 120% после того, как компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.57 мск цена акций Moderna поднималась на 120,13% - до 138,59 доллара за ценную бумагу.
В среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования.
Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК.
Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.
 
БизнесModerna
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала