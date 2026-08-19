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Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120%

Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Цена акций фармкомпании Moderna подскочила на 120%

Стоимость акций фармакологической Moderna подскакивает на 120% после того, как компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:17+0300

2026-08-19T17:17+0300

2026-08-19T17:18+0300

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moderna

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость акций фармакологической Moderna подскакивает на 120% после того, как компания сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов. По состоянию на 16.57 мск цена акций Moderna поднималась на 120,13% - до 138,59 доллара за ценную бумагу. В среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования. Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК. Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, moderna