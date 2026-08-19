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Цена кукурузы достигла максимума с мая
Цена кукурузы достигла максимума с мая - 19.08.2026, ПРАЙМ
Цена кукурузы достигла максимума с мая
Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 1%, показатель достиг максимального с мая значения, следует из данных торгов. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:00+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 1%, показатель достиг максимального с мая значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на кукурузу росла на 1,35% - до 4,696 доллара за бушель. Минутами ранее показатель поднимался до 4,7 доллара, что является максимумом с 22 мая.
Стоимость кукурузы росла две предыдущие недели подряд, а с начала августа она поднялась более чем на 6%.
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рынок, торги
Цена кукурузы достигла максимума с мая
Биржевая цена кукурузы достигла максимума с мая
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена кукурузы в среду вечером растет более чем на 1%, показатель достиг максимального с мая значения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на кукурузу росла на 1,35% - до 4,696 доллара за бушель. Минутами ранее показатель поднимался до 4,7 доллара, что является максимумом с 22 мая.
Стоимость кукурузы росла две предыдущие недели подряд, а с начала августа она поднялась более чем на 6%.