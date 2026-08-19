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Средняя розничная цена бензина с конца июля по 17 августа снизилась на 0,6%

Средняя розничная цена бензина с конца июля по 17 августа снизилась на 0,6% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина с конца июля по 17 августа снизилась на 0,6%

Средняя розничная цена бензина в России с конца июля по 17 августа снизилась на 0,6% - до 76,38 рубля за литр, дизтоплива - на 2,5%, до 88,48 рубля за литр,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:15+0300

2026-08-19T19:15+0300

2026-08-19T19:15+0300

россия

александр новак

росстат

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с конца июля по 17 августа снизилась на 0,6% - до 76,38 рубля за литр, дизтоплива - на 2,5%, до 88,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то с конца июля АИ-92 подешевел в среднем на 0,7% - до 72,49 рубля за литр, АИ-95 - на 0,5%, до 78,58 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,9% - до 101,89 рубля. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, росстат