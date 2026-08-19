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Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг - 19.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,61 копейки - до 12,6301 рубля, доллара снизился - на 3,52 копейки, до 85,1293 рубля,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:06+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,61 копейки - до 12,6301 рубля, доллара снизился - на 3,52 копейки, до 85,1293 рубля, евро - на 18,55 копейки, до 98,5457 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии, валюта, торги, юань, евро, доллар, рубль, биржа
Рынок, США, Банк России, валюта, Торги, юань, евро, доллар, рубль, биржа
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг составил 12,63 рубля, доллара - 98,54 рубля