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Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году
Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году
Около 30-40% торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году из-за конкуренции с маркетплейсами, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:14+0300
2026-08-19T16:14+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 30-40% торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году из-за конкуренции с маркетплейсами, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. По ее словам, для большинства торговых центров сегмент моды является "ключевым кормильцем". У двух третей торговых центров в стране более 30% площадей занимает мода, столько же примерно доля этого сегмента занимает в обороте. То есть доход торговых центров складывается в основном из моды, подчеркнула Кермедчиева. "Маркетплейсы составляют в модной категории около 64% всей электронной коммерции. Есть прогнозы, что до 2030 года маркетплейсы в онлайн-части будут составлять 72%, тогда 30-40% объектов просто придут в точку убыточности", - сказала она.
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192
40
192
40
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192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:14 19.08.2026
 
Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году

Эксперт Кермедчиева: около 30-40% ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 30-40% торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году из-за конкуренции с маркетплейсами, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева.
По ее словам, для большинства торговых центров сегмент моды является "ключевым кормильцем". У двух третей торговых центров в стране более 30% площадей занимает мода, столько же примерно доля этого сегмента занимает в обороте. То есть доход торговых центров складывается в основном из моды, подчеркнула Кермедчиева.
"Маркетплейсы составляют в модной категории около 64% всей электронной коммерции. Есть прогнозы, что до 2030 года маркетплейсы в онлайн-части будут составлять 72%, тогда 30-40% объектов просто придут в точку убыточности", - сказала она.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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