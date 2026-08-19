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Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году

Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году - 19.08.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько ТЦ в России могут стать убыточными к 2030 году

Около 30-40% торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году из-за конкуренции с маркетплейсами, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:14+0300

2026-08-19T16:14+0300

2026-08-19T16:14+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Около 30-40% торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году из-за конкуренции с маркетплейсами, рассказала журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. По ее словам, для большинства торговых центров сегмент моды является "ключевым кормильцем". У двух третей торговых центров в стране более 30% площадей занимает мода, столько же примерно доля этого сегмента занимает в обороте. То есть доход торговых центров складывается в основном из моды, подчеркнула Кермедчиева. "Маркетплейсы составляют в модной категории около 64% всей электронной коммерции. Есть прогнозы, что до 2030 года маркетплейсы в онлайн-части будут составлять 72%, тогда 30-40% объектов просто придут в точку убыточности", - сказала она.

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