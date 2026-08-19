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Каждый пятый ТЦ в России увеличил долю общепита на 20%

Каждый пятый ТЦ в России увеличил долю общепита на 20% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Каждый пятый ТЦ в России увеличил долю общепита на 20%

Каждый пятый торговый центр в России в первой половине 2026 года увеличил долю общественного питания в структуре арендаторов на 20%, сообщила журналистам... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:02+0300

2026-08-19T17:02+0300

2026-08-19T17:14+0300

бизнес

тц

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Каждый пятый торговый центр в России в первой половине 2026 года увеличил долю общественного питания в структуре арендаторов на 20%, сообщила журналистам эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. "По моим данным, 68% рынка торговых центров уже показывает рост доли общепита и развлечений. За первое полугодие каждый второй торговый центр увеличил площадь развлечений более чем на 5%, а каждый пятый торговый центр агрессивно увеличил долю общепита на 20%", - сказала она. При этом сегмент развлечений приносит торговому центру лишь 4-6% дохода, а основную выручку обеспечивают магазины одежды, занимающие около 30% торговых площадей, подчеркнула Кермедчиева. "Если мы сейчас бросимся менять эту функцию на развлекательную, используем площадь, откроем МФЦ, насытим трафиком, но торговый центр на этом практически не заработает. Так что мода является все-таки пока еще, и никто ничего другого не придумал, ключевым кормильцем. При этом она страдает, потому что человек смотрит вещи в четырех-пяти каналах, видит разницу в цене и покупает не в ТЦ, а в другом месте", - добавила она.

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бизнес, тц