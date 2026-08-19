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Густой туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска
Густой туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска - 19.08.2026, ПРАЙМ
Густой туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска
Густой туман стал в среду причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:27+0300
2026-08-19T05:27+0300
2026-08-19T05:27+0300
бизнес
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Густой туман стал в среду причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярск задерживаются рейсы. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме. Решение о вылете и посадке принимает экипаж воздушного судна", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, в общей сложности задерживается порядка десяти рейсов на прибытие и вылет.
В аэропорту отмечают, что всем пассажирам задержанных рейсов будут оказаны услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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бизнес, красноярск
Густой туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска
Густой туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска
КРАСНОЯРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Густой туман стал в среду причиной задержки рейсов в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Из-за густого тумана в аэропорту Красноярск задерживаются рейсы. Несмотря на метеоусловия, аэропорт работает в штатном режиме. Решение о вылете и посадке принимает экипаж воздушного судна", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, в общей сложности задерживается порядка десяти рейсов на прибытие и вылет.
В аэропорту отмечают, что всем пассажирам задержанных рейсов будут оказаны услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.