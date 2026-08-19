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Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник - 19.08.2026, ПРАЙМ
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник
Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:07+0300
2026-08-19T12:07+0300
2026-08-19T12:07+0300
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КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов", - рассказал он. Задержанный в Шарм-эш-Шейхе российский турист Сергей Миронов, которого суд оправдал во вторник, сможет покинуть Египет по завершении процедур в полиции, сообщил ранее РИА Новости адвокат Миронова Али аш-Шейх. Он отмечал, что турист будет отпущен на свободу после уплаты залога. Адвокат сообщал, что решение суда не окончательное, судебный процесс продолжается. Россиянина задержали в начале августа в отеле Renaissance после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи - с ее слов - в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах страны.
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общество , шарм-эш-шейх, египет, туризм, россия
Общество , Шарм-эш-Шейх, ЕГИПЕТ, Туризм, РОССИЯ
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник
РИА Новости: в Египте подозреваемый в домогательствах российский турист вышел на свободу
КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов", - рассказал он.
Задержанный в Шарм-эш-Шейхе российский турист Сергей Миронов, которого суд оправдал во вторник, сможет покинуть Египет по завершении процедур в полиции, сообщил ранее РИА Новости адвокат Миронова Али аш-Шейх. Он отмечал, что турист будет отпущен на свободу после уплаты залога.
Адвокат сообщал, что решение суда не окончательное, судебный процесс продолжается.
Россиянина задержали в начале августа в отеле Renaissance после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи - с ее слов - в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах страны.