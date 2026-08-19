Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/turist-872501064.html
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник - 19.08.2026, ПРАЙМ
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник
Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:07+0300
2026-08-19T12:07+0300
общество
шарм-эш-шейх
египет
туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872501064.jpg?1787130448
КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов", - рассказал он. Задержанный в Шарм-эш-Шейхе российский турист Сергей Миронов, которого суд оправдал во вторник, сможет покинуть Египет по завершении процедур в полиции, сообщил ранее РИА Новости адвокат Миронова Али аш-Шейх. Он отмечал, что турист будет отпущен на свободу после уплаты залога. Адвокат сообщал, что решение суда не окончательное, судебный процесс продолжается. Россиянина задержали в начале августа в отеле Renaissance после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи - с ее слов - в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах страны.
шарм-эш-шейх
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , шарм-эш-шейх, египет, туризм, россия
Общество , Шарм-эш-Шейх, ЕГИПЕТ, Туризм, РОССИЯ
12:07 19.08.2026
 
Задержанный в Египте российский турист вышел на свободу, сообщил источник

РИА Новости: в Египте подозреваемый в домогательствах российский турист вышел на свободу

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Подозревавшийся в домогательствах российский турист Сергей Миронов вышел на свободу, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов", - рассказал он.
Задержанный в Шарм-эш-Шейхе российский турист Сергей Миронов, которого суд оправдал во вторник, сможет покинуть Египет по завершении процедур в полиции, сообщил ранее РИА Новости адвокат Миронова Али аш-Шейх. Он отмечал, что турист будет отпущен на свободу после уплаты залога.
Адвокат сообщал, что решение суда не окончательное, судебный процесс продолжается.
Россиянина задержали в начале августа в отеле Renaissance после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи - с ее слов - в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах страны.
 
ОбществоШарм-эш-ШейхЕГИПЕТТуризмРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала