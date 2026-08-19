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Мировая туристическая отрасль вернулась к допандемийным показателям
Мировая туристическая отрасль вернулась к допандемийным показателям - 19.08.2026, ПРАЙМ
Мировая туристическая отрасль вернулась к допандемийным показателям
Показатели мировой туристической отрасли вернулись на допандемийные значения: число международных туристических визитов в 2025 году составило 1,52 миллиарда... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:21+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Показатели мировой туристической отрасли вернулись на допандемийные значения: число международных туристических визитов в 2025 году составило 1,52 миллиарда штук, что соответствует значениям 2019 года, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics. "В 2019 году мировой сектор путешествий и туризма, казалось, вступал в новый этап устойчивого роста, который многие воспринимали как "золотой век путешествий". Число международных туристских визитов достигло 1,5 миллиарда, а темпы роста мировой авиационной активности опережали темпы роста числа прибытий туристов", - говорится в документе. При этом сектор развивался в благоприятной операционной среде, сформированной расширением транспортной связанности, относительно стабильными системами мобильности и высоким уровнем потребительской уверенности, отмечают они. "Шесть лет спустя отрасль смогла восстановиться после пандемии и превысить показатели 2019 года: согласно данным UN Tourism, в 2025 году число международных туристических визитов достигло 1,52 миллиарда. Хотя отсутствие существенного роста между этими двумя моментами времени без должного контекста может показаться не впечатляющим, достигнутое отраслью восстановление на самом деле продемонстрировало исключительную устойчивость", - отмечают аналитики. Несмотря на то, что международный туризм столкнулся с самым масштабным потрясением в современной истории отрасли, международные поездки восстановились быстрее, чем первоначально предполагали многие прогнозы. Это подчеркивает сохраняющуюся устойчивость мирового спроса на путешествия даже в условиях повышенной геополитической и экономической неопределенности, констатируют авторы доклада.
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бизнес, туризм
Мировая туристическая отрасль вернулась к допандемийным показателям
Tourism Economics: туристическая отрасль вернулась к допандемийным значениям
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Показатели мировой туристической отрасли вернулись на допандемийные значения: число международных туристических визитов в 2025 году составило 1,52 миллиарда штук, что соответствует значениям 2019 года, говорится в аналитическом докладе компании Tourism Economics.
"В 2019 году мировой сектор путешествий и туризма, казалось, вступал в новый этап устойчивого роста, который многие воспринимали как "золотой век путешествий". Число международных туристских визитов достигло 1,5 миллиарда, а темпы роста мировой авиационной активности опережали темпы роста числа прибытий туристов", - говорится в документе.
При этом сектор развивался в благоприятной операционной среде, сформированной расширением транспортной связанности, относительно стабильными системами мобильности и высоким уровнем потребительской уверенности, отмечают они.
"Шесть лет спустя отрасль смогла восстановиться после пандемии и превысить показатели 2019 года: согласно данным UN Tourism, в 2025 году число международных туристических визитов достигло 1,52 миллиарда. Хотя отсутствие существенного роста между этими двумя моментами времени без должного контекста может показаться не впечатляющим, достигнутое отраслью восстановление на самом деле продемонстрировало исключительную устойчивость", - отмечают аналитики.
Несмотря на то, что международный туризм столкнулся с самым масштабным потрясением в современной истории отрасли, международные поездки восстановились быстрее, чем первоначально предполагали многие прогнозы. Это подчеркивает сохраняющуюся устойчивость мирового спроса на путешествия даже в условиях повышенной геополитической и экономической неопределенности, констатируют авторы доклада.