https://1prime.ru/20260819/turtsija-872522539.html

В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию

В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:06+0300

2026-08-19T19:06+0300

2026-08-19T19:06+0300

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872522539.jpg?1787155596

АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране. В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются утверждения о том, что в ближайшее время тарифы на электроэнергию будут значительно повышены. "Уполномоченные учреждения в настоящее время не проводят никаких работ по изменению цен (на электроэнергию - ред.)", — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По оценке ведомства, подобные заявления могут распространяться с целью негативного влияния на экономические ожидания и манипулирования общественным мнением. Последнее подтвержденное крупное изменение тарифов произошло 4 апреля. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию был повышен на 25%. На данный момент официального решения о новом резком повышении тарифов для населения нет.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция