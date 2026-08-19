Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/turtsija-872522539.html
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:06+0300
2026-08-19T19:06+0300
мировая экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872522539.jpg?1787155596
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране. В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются утверждения о том, что в ближайшее время тарифы на электроэнергию будут значительно повышены. "Уполномоченные учреждения в настоящее время не проводят никаких работ по изменению цен (на электроэнергию - ред.)", — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По оценке ведомства, подобные заявления могут распространяться с целью негативного влияния на экономические ожидания и манипулирования общественным мнением. Последнее подтвержденное крупное изменение тарифов произошло 4 апреля. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию был повышен на 25%. На данный момент официального решения о новом резком повышении тарифов для населения нет.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
19:06 19.08.2026
 
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране.
В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются утверждения о том, что в ближайшее время тарифы на электроэнергию будут значительно повышены.
"Уполномоченные учреждения в настоящее время не проводят никаких работ по изменению цен (на электроэнергию - ред.)", — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
По оценке ведомства, подобные заявления могут распространяться с целью негативного влияния на экономические ожидания и манипулирования общественным мнением.
Последнее подтвержденное крупное изменение тарифов произошло 4 апреля. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию был повышен на 25%. На данный момент официального решения о новом резком повышении тарифов для населения нет.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала