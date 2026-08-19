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В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:06+0300
2026-08-19T19:06+0300
2026-08-19T19:06+0300
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране.
В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются утверждения о том, что в ближайшее время тарифы на электроэнергию будут значительно повышены.
"Уполномоченные учреждения в настоящее время не проводят никаких работ по изменению цен (на электроэнергию - ред.)", — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
По оценке ведомства, подобные заявления могут распространяться с целью негативного влияния на экономические ожидания и манипулирования общественным мнением.
Последнее подтвержденное крупное изменение тарифов произошло 4 апреля. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию был повышен на 25%. На данный момент официального решения о новом резком повышении тарифов для населения нет.
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мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
В Турции опровергли сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
Администрация Эрдогана опровергла сообщения о резком повышении тарифов на электроэнергию
АНКАРА, 19 авг - ПРАЙМ. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы готовящемся резком повышении тарифов на электроэнергию в стране.
В ведомстве отметили, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются утверждения о том, что в ближайшее время тарифы на электроэнергию будут значительно повышены.
"Уполномоченные учреждения в настоящее время не проводят никаких работ по изменению цен (на электроэнергию - ред.)", — говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
По оценке ведомства, подобные заявления могут распространяться с целью негативного влияния на экономические ожидания и манипулирования общественным мнением.
Последнее подтвержденное крупное изменение тарифов произошло 4 апреля. Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию был повышен на 25%. На данный момент официального решения о новом резком повышении тарифов для населения нет.