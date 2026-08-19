https://1prime.ru/20260819/turtsija-872523758.html

Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов

Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов

Турция и Сирия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи фосфатов, сообщило министерство энергетики и природных ресурсов... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:27+0300

2026-08-19T19:27+0300

2026-08-19T19:27+0300

турция

сирия

дамаск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872523758.jpg?1787156867

СТАМБУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Турция и Сирия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи фосфатов, сообщило министерство энергетики и природных ресурсов Турции. "Главное управление Турции по разведке и добыче полезных ископаемых, компания MTAIC и сирийское Главное управление по геологии и природным ресурсам подписали в Дамаске в среду меморандум о взаимопонимании, который станет фундаментом стратегического партнерства в областях геологии, горнодобывающей промышленности, энергетического сырья и геотермальной энергетики", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Как уточняет министерство, на первом этапе страны создадут механизмы производства и долгосрочной торговли фосфатами, а на следующем - "будут возведены интегрированные промышленные предприятия по производству фосфорной кислоты и удобрений". Запасы фосфатов в Сирии - одни из крупнейших в мире, в 2010 году, до начала конфликта, в САР добывали более трех миллионов тонн руды, значительную часть которой экспортировали. Точных данных о запасах на данный момент нет, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о резервах в размере 1,8 миллиардов тонн - таким образом, страна может оказаться в топ-5 в мире.

турция

сирия

дамаск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, сирия, дамаск