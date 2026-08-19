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Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов
Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов
Турция и Сирия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи фосфатов, сообщило министерство энергетики и природных ресурсов... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:27+0300
2026-08-19T19:27+0300
турция
сирия
дамаск
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СТАМБУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Турция и Сирия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи фосфатов, сообщило министерство энергетики и природных ресурсов Турции. "Главное управление Турции по разведке и добыче полезных ископаемых, компания MTAIC и сирийское Главное управление по геологии и природным ресурсам подписали в Дамаске в среду меморандум о взаимопонимании, который станет фундаментом стратегического партнерства в областях геологии, горнодобывающей промышленности, энергетического сырья и геотермальной энергетики", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. Как уточняет министерство, на первом этапе страны создадут механизмы производства и долгосрочной торговли фосфатами, а на следующем - "будут возведены интегрированные промышленные предприятия по производству фосфорной кислоты и удобрений". Запасы фосфатов в Сирии - одни из крупнейших в мире, в 2010 году, до начала конфликта, в САР добывали более трех миллионов тонн руды, значительную часть которой экспортировали. Точных данных о запасах на данный момент нет, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о резервах в размере 1,8 миллиардов тонн - таким образом, страна может оказаться в топ-5 в мире.
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турция, сирия, дамаск
ТУРЦИЯ, СИРИЯ, Дамаск
19:27 19.08.2026
 
Турция и Сирия договорились о сотрудничестве в добыче фосфатов

Турция и Сирия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере добычи фосфатов

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СТАМБУЛ, 19 авг - ПРАЙМ. Турция и Сирия подписали в среду меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере добычи фосфатов, сообщило министерство энергетики и природных ресурсов Турции.
"Главное управление Турции по разведке и добыче полезных ископаемых, компания MTAIC и сирийское Главное управление по геологии и природным ресурсам подписали в Дамаске в среду меморандум о взаимопонимании, который станет фундаментом стратегического партнерства в областях геологии, горнодобывающей промышленности, энергетического сырья и геотермальной энергетики", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Как уточняет министерство, на первом этапе страны создадут механизмы производства и долгосрочной торговли фосфатами, а на следующем - "будут возведены интегрированные промышленные предприятия по производству фосфорной кислоты и удобрений".
Запасы фосфатов в Сирии - одни из крупнейших в мире, в 2010 году, до начала конфликта, в САР добывали более трех миллионов тонн руды, значительную часть которой экспортировали. Точных данных о запасах на данный момент нет, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о резервах в размере 1,8 миллиардов тонн - таким образом, страна может оказаться в топ-5 в мире.
 
ТУРЦИЯСИРИЯДамаск
 
 
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