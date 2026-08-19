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Суд по иску банка "Зенит" взыскал 231 тысячи долларов с UBS Group
Суд по иску банка "Зенит" взыскал 231 тысячи долларов с UBS Group - 19.08.2026, ПРАЙМ
Суд по иску банка "Зенит" взыскал 231 тысячи долларов с UBS Group
Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного компании "Татнефть" банка "Зенит" взыскал чуть более 231 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей по текущему... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:57+0300
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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного компании "Татнефть" банка "Зенит" взыскал чуть более 231 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей по текущему курсу) со швейцарской компании UBS Group AG, материнской для крупнейшего банка Швейцарии UBS и банка Credit Suisse, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально "Зенит" в этом иске, поданном в марте 2024 года, требовал взыскать с ответчика более 13,6 миллиона долларов, но впоследствии уменьшил исковые требования. Как пояснил представитель истца, сделано это было после того, как в параллельном процессе по иску на ту же сумму к основному должнику – банку Credit Suisse (в настоящее – время банк UBS) – решение было принудительно исполнено на 98%, и остался долг в 231 тысячу долларов. Арбитражные суды трех инстанций в 2023-2024 годах взыскали с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов долга и процентов по синдицированному кредиту. Впоследствии суд произвел процессуальную замену ответчика на UBS. Параллельно "Зенит" решил подать иск о солидарном взыскании долга с материнской компании. Спор вытекает из синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse. "Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций. В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
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Банки, Бизнес, Финансы, МОСКВА, ШВЕЙЦАРИЯ, США, Credit Suisse, UBS, Татнефть
Суд по иску банка "Зенит" взыскал 231 тысячи долларов с UBS Group
Суд в Москве по иску банка "Зенит" взыскал 231 тысячи долларов со швейцарской UBS Group
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного компании "Татнефть" банка "Зенит" взыскал чуть более 231 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей по текущему курсу) со швейцарской компании UBS Group AG, материнской для крупнейшего банка Швейцарии UBS и банка Credit Suisse, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально "Зенит" в этом иске, поданном в марте 2024 года, требовал взыскать с ответчика более 13,6 миллиона долларов, но впоследствии уменьшил исковые требования.
Как пояснил представитель истца, сделано это было после того, как в параллельном процессе по иску на ту же сумму к основному должнику – банку Credit Suisse (в настоящее – время банк UBS) – решение было принудительно исполнено на 98%, и остался долг в 231 тысячу долларов.
Арбитражные суды трех инстанций в 2023-2024 годах взыскали с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов долга и процентов по синдицированному кредиту. Впоследствии суд произвел процессуальную замену ответчика на UBS. Параллельно "Зенит" решил подать иск о солидарном взыскании долга с материнской компании.
Спор вытекает из синдицированного кредита, к которому "Зенит" присоединился в октябре 2021 года. Кредитным агентом по нему выступил Credit Suisse.
"Зенит" перечислил 20 миллионов долларов заемщику - люксембургской Intergrain S.A. После того, как США и Великобритания в феврале 2022 года ввели против "Зенита" блокирующие санкции, он перестал получать выплаты от заемщика. При этом Intergrain перечисляет банку-агенту причитающиеся "Зениту" транши, но Credit Suisse уведомил "Зенит", что деньги не будут выплачены из-за санкций.
В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.