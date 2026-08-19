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Участники заседания ФРС США допустили ужесточение монетарной политики

Участники заседания ФРС США допустили ужесточение монетарной политики - 19.08.2026, ПРАЙМ

Участники заседания ФРС США допустили ужесточение монетарной политики

Многие участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США допускают ужесточение монетарной политики регулятора, если инфляция не снизится, следует из... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:28+0300

2026-08-19T22:28+0300

2026-08-19T22:28+0300

финансы

мировая экономика

сша

ближний восток

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Многие участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США допускают ужесточение монетарной политики регулятора, если инфляция не снизится, следует из протокола июльского заседания регулятора. "Многие участники пришли к выводу, что ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, потребуется, если инфляция не снизится", - говорится в документе. Участники заседания сочли, что инфляционные риски смещены в сторону повышения. Многие члены комитета по открытым рынкам отметили, что недавняя новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке значительно затрудняет прогнозирование инфляции. Они также указали, что затянувшийся конфликт может продлить проблемы с цепочками поставок и способствовать ускорению инфляции в США. Многие участники заседания подчеркнули вероятность того, что после нескольких лет, когда инфляция находилась выше 2%, текущий устойчивый темп роста потребительских цен может начать влиять на инфляционные ожидания и решения по установлению заработной платы. Большинство на заседании однако высказалось за сохранение текущего целевого диапазона ставки ФРС. Ряд участников также отметили, что их общая оценка состояния экономики практически не изменилась, учитывая короткий промежуток времени между заседаниями в июне и июле. Некоторые из членов комитета по открытым рынкам, однако указали, что домохозяйства США с низким и средним доходом уже испытывают растущие трудности, поскольку инфляция приводит к снижению их реального располагаемого дохода. Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых.

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финансы, мировая экономика, сша, ближний восток