https://1prime.ru/20260819/uchenye-872491421.html

Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров

Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров

Ученые карбонового полигона Новосибирского госуниверситета провели исследование, создающее основу для развития отечественного производства геополимерных... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T08:31+0300

2026-08-19T08:31+0300

2026-08-19T08:31+0300

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872491421.jpg?1787117461

НОВОСИБИРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Ученые карбонового полигона Новосибирского госуниверситета провели исследование, создающее основу для развития отечественного производства геополимерных материалов в строительстве, сообщает НГУ. Производство портландцемента, остающегося основным вяжущим материалом в строительной отрасли, вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. Перспективной экологической альтернативой традиционным цементам являются геополимеры - материалы, получаемые щелочной активацией алюмосиликатного сырья (полевой шпат, слюда, глины). Их производство сопровождается существенно меньшими выбросами СО2. В НГУ отметили, переход к широкому использованию геополимеров в строительстве требует системного понимания их поведения в различных грунтовых условиях. "Наше исследование представляет собой системную оценку влияния состава грунта на эффективность геополимерной стабилизации. Мы не только подтверждаем их высокую эффективность на минеральных грунтах, но и определяем границы применимости... Это создает основу для развития отечественного производства низкоуглеродных вяжущих материалов для дорожного строительства", - заявил директор климатического центра НГУ Георгий Лазоренко, его слова приводятся в сообщении. Специалисты исследовали шесть модельных грунтов с контролируемым изменением минерального состава и содержания органического вещества. Лучшие результаты по показателю прочности на сжатие были получены на укрепленных геополимерами минеральных грунтах - супесях и легких глинах. Также высокую прочность показали тяжелые глины. "Россия, обладающая значительными запасами алюмосиликатного сырья, может использовать эти разработки для реализации климатических проектов и выхода на глобальные углеродные рынки", - добавили в вузе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия