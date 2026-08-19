https://1prime.ru/20260819/uchenye-872491421.html
Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров
Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров
Ученые карбонового полигона Новосибирского госуниверситета провели исследование, создающее основу для развития отечественного производства геополимерных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:31+0300
2026-08-19T08:31+0300
2026-08-19T08:31+0300
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872491421.jpg?1787117461
НОВОСИБИРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Ученые карбонового полигона Новосибирского госуниверситета провели исследование, создающее основу для развития отечественного производства геополимерных материалов в строительстве, сообщает НГУ.
Производство портландцемента, остающегося основным вяжущим материалом в строительной отрасли, вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. Перспективной экологической альтернативой традиционным цементам являются геополимеры - материалы, получаемые щелочной активацией алюмосиликатного сырья (полевой шпат, слюда, глины). Их производство сопровождается существенно меньшими выбросами СО2.
В НГУ отметили, переход к широкому использованию геополимеров в строительстве требует системного понимания их поведения в различных грунтовых условиях. "Наше исследование представляет собой системную оценку влияния состава грунта на эффективность геополимерной стабилизации. Мы не только подтверждаем их высокую эффективность на минеральных грунтах, но и определяем границы применимости... Это создает основу для развития отечественного производства низкоуглеродных вяжущих материалов для дорожного строительства", - заявил директор климатического центра НГУ Георгий Лазоренко, его слова приводятся в сообщении.
Специалисты исследовали шесть модельных грунтов с контролируемым изменением минерального состава и содержания органического вещества. Лучшие результаты по показателю прочности на сжатие были получены на укрепленных геополимерами минеральных грунтах - супесях и легких глинах. Также высокую прочность показали тяжелые глины.
"Россия, обладающая значительными запасами алюмосиликатного сырья, может использовать эти разработки для реализации климатических проектов и выхода на глобальные углеродные рынки", - добавили в вузе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия
Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров
Новосибирские ученые создали основу для развития производства геополимеров в строительстве
НОВОСИБИРСК, 19 авг - ПРАЙМ. Ученые карбонового полигона Новосибирского госуниверситета провели исследование, создающее основу для развития отечественного производства геополимерных материалов в строительстве, сообщает НГУ.
Производство портландцемента, остающегося основным вяжущим материалом в строительной отрасли, вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. Перспективной экологической альтернативой традиционным цементам являются геополимеры - материалы, получаемые щелочной активацией алюмосиликатного сырья (полевой шпат, слюда, глины). Их производство сопровождается существенно меньшими выбросами СО2.
В НГУ отметили, переход к широкому использованию геополимеров в строительстве требует системного понимания их поведения в различных грунтовых условиях. "Наше исследование представляет собой системную оценку влияния состава грунта на эффективность геополимерной стабилизации. Мы не только подтверждаем их высокую эффективность на минеральных грунтах, но и определяем границы применимости... Это создает основу для развития отечественного производства низкоуглеродных вяжущих материалов для дорожного строительства", - заявил директор климатического центра НГУ Георгий Лазоренко, его слова приводятся в сообщении.
Специалисты исследовали шесть модельных грунтов с контролируемым изменением минерального состава и содержания органического вещества. Лучшие результаты по показателю прочности на сжатие были получены на укрепленных геополимерами минеральных грунтах - супесях и легких глинах. Также высокую прочность показали тяжелые глины.
"Россия, обладающая значительными запасами алюмосиликатного сырья, может использовать эти разработки для реализации климатических проектов и выхода на глобальные углеродные рынки", - добавили в вузе.