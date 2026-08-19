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Россияне стали чаще интересоваться Канье Уэстом

Россияне стали чаще интересоваться Канье Уэстом - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться Канье Уэстом

Россияне стали чаще интересоваться творчеством Канье Уэста после анонса его концертов в Санкт-Петербурге, так, количество прослушиваний артиста в "Яндекс... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:06+0300

2026-08-19T22:06+0300

2026-08-19T22:06+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

канье уэст

яндекс музыка

газпром

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться творчеством Канье Уэста после анонса его концертов в Санкт-Петербурге, так, количество прослушиваний артиста в "Яндекс Музыке" выросло почти в два раза по сравнению с показателями до объявления выступлений, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. "После анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге аналитики "Яндекс Музыки" зафиксировали значительный всплеск интереса к творчеству артиста. По данным стриминга, на следующий день после анонса концертов количество прослушиваний артиста в "Яндекс Музыке" выросло почти в два раза по сравнению с показателями предыдущего дня", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в последние годы интерес российской аудитории к творчеству Канье Уэста остается стабильно высоким: ежемесячно его слушают более 3,2 миллиона россиян на платформе. "При этом аудитория артиста отличается высокой вовлеченностью – каждый четвертый слушатель является "суперфанатом". "Речь идет о тех, кто не ограничивается одним треком, а последовательно переходит к прослушиванию более 3 композиций за последние 28 дней, демонстрируя глубокий интерес к репертуару исполнителя", - добавили в компании. Кроме того, отмечается, что высокий уровень лояльности подтверждает и активность на странице артиста в "Яндекс Музыке", которая собрала уже более 3 миллионов лайков.

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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, яндекс музыка, газпром