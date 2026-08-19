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Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе
Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе - 19.08.2026, ПРАЙМ
Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе
Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, при... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T09:49+0300
2026-08-19T09:56+0300
общество
россия
уфа
индия
башкирия
радий хабиров
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УФА, 19 авг - ПРАЙМ. Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, при этом глава региона Радий Хабиров заявил журналистам, что это студент из Индии, и он отделался испугом. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону Уфы и жилой дом. По словам Хабирова, один из БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне "Затон". "На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом", - сказал Хабиров журналистам. Глава региона добавил, что студент будет обследован. Министр здравоохранения Айрат Рахмутуллин в канале на платформе "Макс" сообщил, что пострадавший мужчина доставлен в больницу. "Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - написал региональный министр.
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общество , россия, уфа, индия, башкирия, радий хабиров
Общество , РОССИЯ, Уфа, ИНДИЯ, БАШКИРИЯ, Радий Хабиров
09:49 19.08.2026 (обновлено: 09:56 19.08.2026)
 
Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе

Пострадавшего при атаке беспилотника в Уфе студента из Индии доставили в больницу

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УФА, 19 авг - ПРАЙМ. Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, при этом глава региона Радий Хабиров заявил журналистам, что это студент из Индии, и он отделался испугом.
Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону Уфы и жилой дом. По словам Хабирова, один из БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне "Затон".
"На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом", - сказал Хабиров журналистам.
Глава региона добавил, что студент будет обследован.
Министр здравоохранения Айрат Рахмутуллин в канале на платформе "Макс" сообщил, что пострадавший мужчина доставлен в больницу.
"Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - написал региональный министр.
 
ОбществоРОССИЯУфаИНДИЯБАШКИРИЯРадий Хабиров
 
 
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