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Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе

Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе - 19.08.2026, ПРАЙМ

Иностранный студент пострадал при атаке БПЛА на жилой дом в Уфе

Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, при... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:49+0300

2026-08-19T09:49+0300

2026-08-19T09:56+0300

общество

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радий хабиров

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УФА, 19 авг - ПРАЙМ. Мужчина, пострадавший при атаке беспилотника в Уфе, доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, при этом глава региона Радий Хабиров заявил журналистам, что это студент из Индии, и он отделался испугом. Ранее глава региона сообщал об атаке беспилотников на промзону Уфы и жилой дом. По словам Хабирова, один из БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне "Затон". "На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом", - сказал Хабиров журналистам. Глава региона добавил, что студент будет обследован. Министр здравоохранения Айрат Рахмутуллин в канале на платформе "Макс" сообщил, что пострадавший мужчина доставлен в больницу. "Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - написал региональный министр.

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общество , россия, уфа, индия, башкирия, радий хабиров